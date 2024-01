Ciclismo su pista, Jonathan Milan non farà l’inseguimento individuale agli Europei! I prescelti dell’Italia

Jonathan Milan non disputerà l’inseguimento individuale agli Europei 2024 di ciclismo su pista. L’azzurro, che ha conquistato la medaglia di bronzo con il quartetto dell’inseguimento a squadre, ha deciso di non prendere parte a questa specialità, in programma al Velodromo di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il 23enne non difenderà dunque il titolo conquistato lo scorso anno a Monaco e non andrà a caccia della tripletta continentale (trionfò anche nel 2021).

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre, che a breve inizierà la stagione su strada con la nuova maglia della Lidl-Trek (ha lasciato la Bahrain-Victorious, il suo esordio è previsto per il 31 gennaio alla Volta Valenciana), tiferà i propri compagni di Nazionale da vicino. Per l’occasione sono stati scelti Niccolò Galli e Luca Giaimi.

Luca Giaimi, 18enne ligure, approdato alla corte della UAE Emirates (corre con il Team Gen Z), è particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori e nell’ultima stagione su strada tra gli juniores ha saputo vincere, tra le tante cose, il titolo italiano a cronometro, la staffetta mista agli Europei di categoria, la classifica generale del Giro della Valdera.

Niccolò Galli, 21enne emiliano attualmente in forza alla Arvedi Cycling, ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre agli Europei Under 23 nel 2022 insieme a Davide Boscaro, Mattia Pinazzi e Manlio Moro. Il favorito della vigilia sembra essere il britannico Daniel Bigham.

Foto: Lapresse

