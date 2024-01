Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno ad Adelaide: testa di serie n.2 e un precedente sfavorevole

Un match difficile. Matteo Arnaldi dovrà affrontare un avversario complicato negli ottavi di finale dell’ATP250 di Adelaide (Australia). Il ligure, dopo aver sconfitto nella notte italiana lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, se la vedrà contro la testa di serie n.2 del torneo, il cileno Nicolas Jarry (n.18 del mondo). Una partita complicata per le caratteristiche del sudamericano.

Jarry è il classico big server, dotato di un grande servizio che può garantirgli tanti punti “gratuiti”. Inoltre, vista la sua formazione sulla terra rossa, sa muoversi abbastanza bene nonostante i suoi 198 centimetri. Sarà necessaria una prestazione di alto livello ad Arnaldi per prevalere e vendicare il ko nell’unico incrocio che c’è stato tra i due. Il riferimento è al secondo round dell’ATP500 di Pechino del 2023.

Nel China Open, infatti, Jarry si impose con lo score 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3 in tre ore di gioco. Un esito amaro per Matteo che aveva sfiorato il primo quarto di finale in carriera in un torneo quella tipologia, non sfruttando ben tre match-point consecutivi nel secondo set. Vedremo se l’andamento del confronto in Australia sarà alla stessa stregua, in fatto di equilibrio.

Per il nostro portacolori sarà fondamentale avere un rendimento al servizio adeguato, per essere tranquillo anche nella gestione dei turni in risposta, considerando le qualità del suo avversario nel fondamentale della battuta. Una partita che si giocherà anche tanto su una base mentale.

Foto: LaPresse

