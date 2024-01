Carlos Alcaraz batte Sonego agli Australian Open: “Punti bellissimi, rimasto lì dopo il secondo set”

Lorenzo Sonego ha tenuto sulle spine Carlos Alcaraz al secondo turno degli Australian Open 2024. Il piemontese ha messo seriamente in difficoltà il numero 2 al mondo, vincendo il secondo set e trascinandolo al tie-break nel quarto parziale. Nel momento cruciale, però, il fuoriclasse spagnolo è riuscito a fare la differenza e a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-3, 7-6(3), qualificandosi così al terzo turno dove incrocerà il promettente cinese Shang. L’azzurro è uscito a testa altissima dal campo, dopo più di tre ore di autentica battaglia sportiva sul cemento di Melbourne.

Lorenzo Sonego si è dimostrato pimpante e in forma, ha impensierito uno dei grandi favoriti della vigilia per la vittoria nel primo Slam della stagione e con un pizzico di fortuna e precisione in più avrebbe potuto ambire al quinto set. Il 28enne saluta così la terra oceanica, al momento occupa il 45mo posto virtuale del ranking ATP ma offrendo un gioco convincente come quello di oggi potrà ambire a scalare la classifica nei prossimi mesi.

Carlos Alcaraz ha analizzato la propria prova subito dopo l’incontro: “Sono molto soddisfatto della prestazione di oggi. Abbiamo giocato entrambi a un alto livello e con grande intensità. C’era vento, poi il sole dava fastidio da un lato. Non era semplice giocare al meglio. Anche quando ho perso il secondo set sono rimasto lì, entrambi abbiamo fatto dei bellissimi punti, è stata una bella partita“.

Foto: Lapresse