Calendario Superlega volley 2024: orari partite 13-14 gennaio, dove vederle in tv e streaming

In settimana sono tornate le coppe europee, ma nel weekend come sempre si parla di Superlega. Siamo arrivato alla quattordicesima giornata del massimo campionato italiano 2023-2024, e si prospetta una domenica 14 gennaio di fuoco. In appena due ore inizieranno tutte e sei le partite di questo turno, con lo spettacolo assicurato.

Aprirà la danze una Piacenza galvanizzata dal super successo ottenuto sul campo dell’Halkbank Ankara, che si deve rituffare nel campionato per andare a far visita a Catania, fanalino di coda della classifica e ad una delle ultime spiagge per provare ad inseguire un’insperata salvezza. Due sfide in programma alle 17.00: Milano-Cisterna e Padova-Taranto. I meneghini vengono dalla brutta battuta d’arresto in Polonia in CEV Cup, e si vogliono rialzare davanti al proprio pubblico contro Cisterna. A Padova va in scena una sfida assai equilibrata, con i padroni di casa sempre ostici tra le mura amiche e Taranto che ha spesso giocato bene senza raccogliere quasi mai i frutti seminati.

Alle 17.45 ci si sposta in Brianza, con Monza che aspetta la visita di Modena. Due formazioni in difficoltà, con i brianzoli reduci da 3 sconfitte in Superlega, ma vincenti in Challenge Cup, e i modenesi piombati in una crisi nera, reduci dalla pesantissima sconfitta in casa contro Verona. Proprio i veneti saranno protagonisti sul campo dei leader della classifica di Trento. Rana che viene da 5 vittorie consecutive in campionato, ma meno di dieci giorni fa hanno subito una sonora sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro i trentini. Si chiude con una super sfida tra Perugia e Civitanova, con i Block Devils che hanno l’occasione per quasi blindare il secondo posto.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre sarà trasmessa in chiaro su RaiSport HD la sfida tra Vero Volley Monza e Modena, che inizierà alle 17.45.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY DOMENICA 14 GENNAIO

Ore 16.00 Farmitalia Catania vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 17.00 Allianz Milano vs Cisterna Volley

Ore 17.00 Pallavolo Padova vs Gioiella Prisma Taranto

Ore 17.45 Mint Vero Volley Monza vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova

Ore 18.00 Itas Trentino vs Rana Verona

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY DOMENICA 14 GENNAIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CATANIA-PIACENZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-CISTERNA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PADOVA-TARANTO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MONZA-MODENA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PERUGIA-CIVITANOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TRENTINO-VERONA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli

