Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 22 al 28 gennaio. Programma, tv, streaming

Senza alcuna pausa, gli sport invernali torneranno a prendersi la scena già oggi, ma domani riprenderà la Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante maschile di Schladming, cui farà seguito lo slalom di mercoledì. Nel fine settimana, invece, gli uomini si sposteranno a Garmisch.

Tappa italiana per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, in programma a Cortina dal 24 al 28 gennaio. Tempo di Europei per il biathlon: si tratta delle ultime gare prima dei Mondiali. Prosegue il circuito maggiore dello sci di fondo, che si sposta a Goms, in Svizzera.

Gare di Coppa del Mondo protagoniste anche per quanto concerne salto con gli sci (valide per i Mondiali di volo), snowboard, sci freestyle, speed skating e sci alpinismo, mentre proseguiranno i Giochi Olimpici Invernali Giovanili, in programma a Gangwon (Corea del Sud) fino a giovedì 1° febbraio.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 23-28 GENNAIO 2024

SCI ALPINO

Lun. 22/01/24 – Coppa Europa – SG maschile Tarvisio (Ita) – ore 11.00

Lun. 22/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – AC maschile e femminile Gangwon (Kor)

Mar. 23/01/24 – Coppa del Mondo – GS maschile Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta Raisport, Eurosport

Mar. 23/01/24 – Coppa Europa – DH femminile Orcieres (Fra)

Mar. 23/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – GS femminile Gangwon (Kor)

Mer. 24/01/24 – Coppa del Mondo – 1a prova DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.00

Mer. 24/01/24 – Coppa del Mondo – SL maschile Schladming (Aut) – ore 17.45 e 2045, diretta Raisport, Eurosport

Mer. 24/01/24 – Coppa Europa – DH femminile Orcieres (Fra)

Mer. 24/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – GS maschile Gangwon (Kor)

Gio. 25/01/24 – Coppa del Mondo – 2a prova DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.00

Gio. 25/01/24 – Coppa Europa – SG femminile Orcieres (Fra)

Gio. 25/01/24 – Coppa Europa – DH maschile Tarvisio (Ita) – ore 11.00

Gio. 25/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – SL maschile e femminile Gangwon (Kor)

Ven. 26/01/24 – Coppa del Mondo – DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 26/01/24 – Coppa Europa – DH maschile Tarvisio (Ita) – ore 11.00

Ven. 26/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Team parallel Gangwon (Kor)

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – DH femminile Cortina (Ita) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – SG maschile Garmisch (Ger) – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurospport

Sab. 27/01/24 – Gran Premio Dicoflor gio/asp – DH-1 femminile Tarvisio (Ud)

Sab. 27/01/24 – Gran Premio Dicoflor gio/asp – DH-2 femminile Tarvisio (Ud)

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – SG femminile Cortina (Ita) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – SG maschile Garmisch (Ger) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 28/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – SG 1 femminile Tarvisio (Ud)

Dom. 28/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – SG 2 femminile Tarvisio (Ud)

SCI DI FONDO

Ven. 26/01/24 – Coppa del Mondo – Staffetta mista Goms (Svi) – ore 15.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – Sprint TC U e D Goms (Svi) – ore 13.00 e 15.30, diretta tv Raisport, Eurosport

Sab. 27/01/24 – Coppa Italia Rode – Sprint TC maschile e femminile Gromo (Bg)

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – 20 km TL mass start U e D Goms (Svi) – 09.30 e 13.30, Raisport, Eurosport

Dom. 28/01/24 – Marathon Cup – 70 km TC maschile e femminile Val di Fiemme/Fassa (Ita) – ore 08.30

Dom. 28/01/24 – Coppa Italia Rode – Sprint TC maschile e femminile Gromo (Bg)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 24/01/24 – Mondiali volo – Qualificazioni HS240 maschile Bad Mitternsdorf (Aut) – ore 14.00, tv Eurosport

Ven. 25/01/24 – Mondiali volo – 1a e 2a serie HS240 maschile Bad Mitternsdorf (Aut) – ore 14.00, tv Eurosport

Ven. 25/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazione HS94 femminile Ljubno (Slo) – ore 11.15, diretta tv Eurosport

Sab. 26/01/24 – Mondiali volo – 3a e 4a serie HS240 maschile Bad Mitternsdorf (Aut) – ore 14.00, tv Eurosport

Sab. 26/01/24 – Coppa del Mondo – HS94 femminile Ljubno (Slo) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Sab. 27/01/24 – Continental Cup – HS147 maschile Willingen (Ger) – ore 17.00

Dom. 28/01/24 – Mondiali volo – Team HS240 maschile Bad Mitternsdorf (Aut) – ore 14.00, diretta tv Eurosport

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – HS94 femminile Ljubno (Slo) – ore 09.30 e ore 11.00 – diretta tv Eurosport

Dom. 28/01/24 – Continental Cup – HS147 maschile Willingen (Ger) – ore 11.00

COMBINATA NORDICA

Ven. 26/01/24 – Coppa del Mondo – PCR maschile e femminile Schonach (Ger) – ore 13.45 e 15.45

Ven. 26/01/24 – Fesa Cup – Gundersen HS104/10 km maschile Szczyrk (Pol)

Ven. 26/01/24 – Fesa Cup – Gundersen HS104/5 km femminile Szczyrk (Pol)

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – Gundersen HS100/10 km U Schonach (Ger) – ore 09.45 e 14.45, tv Eurosport

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – Gundersen HS100/5 km D Schonach (Ger) – ore 10.30 e 13.20, tv Eurosport

Sab. 27/01/24 – Fesa Cup – Gundersen HS104/10 km maschile Szczyrk (Pol)

Sab. 27/01/24 – Fesa Cup – Gundersen HS104/5 km femminile Szczyrk (Pol)

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – Gundersen HS100/10 km U Schonach (Ger) – ore 10.20 e 13.15, tv Eurosport

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – Gundersen HS100/5 km D Schonach (Ger) – ore 09.30 e 14.00, tv Eurosport

Dom. 28/01/24 – Fesa Cup – Gundersen HS104/5 km maschile Szczyrk (Pol)

Dom. 28/01/24 – Fesa Cup – Gundersen HS104/2,5 km femminile Szczyrk (Pol)

BIATHLON

Mar. 23/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Sprint maschile e femminile Gangwon – ore 02.30 e 05.30

Mer. 24/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Staffetta mista Gangwon – ore 02.30

Mer. 24/01/24 – Europei – Individuale maschile Brezno-Osrblie (Svk) – ore 10.30

Mer. 24/01/24 – Europei – Individuale femminile Brezno-Osrblie (Svk) – ore 14.30

Ven. 26/01/24 – Europei – Sprint maschile Brezno-Osrblie (Svk) – ore 11.00

Ven. 26/01/24 – Europei – Sprint femminile Brezno-Osrblie (Svk) – ore 14.30

Sab. 27/01/24 – Coppa Italia Fiocchi sr/U22/U19/U17 – Sprint maschile e femminile Valdidentro (So)

Sab. 27/01/24 – Europei – Pursuit maschile Brezno-Osrblie (Svk) – ore 11.00

Sab. 27/01/24 – Europei – Pursuit femminile Brezno-Osrblie (Svk) – ore 14.00

Sab. 27/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Qualificazioni BA maschile e femminile Gangwon (Kor)

Dom. 28/01/24 – Coppa Italia Fiocchi sr/U22/U19/U17 – Mass start maschile e femminile Valdidentro (Ita)

Dom. 28/01/24 – Europei – Staffetta mista Brezno-Osrblie (Svk) – ore 10.45

Dom. 28/01/24 – Europei – Staffetta singola mista Brezno-Osrblie (Svk) – ore 14.00

SNOWBOARD

Mar. 23/01/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Pamporovo (Bul) – ore 13.00

Mer. 24/01/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Pamporovo (Bul) – ore 13.00

Mer. 24/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – SBS femminile Gangwon (Kor)

Gio. 25/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30

Gio. 25/01/24 – Coppa del Mondo – PGS maschile e femminile Rogla (Slo) – ore 14.00, diretta streaming Eurosport

Gio. 25/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – SBS maschile Gangwon (Kor)

Ven. 26/01/24 – Coppa del Mondo – SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – PGS maschile e femminile Simonhohe (Aut) – 12.45, diretta tv Eurosport

Sab. 27/01/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra)

Sab. 27/01/24 – Coppa Europa – SBS maschile e femminile Leysin (Svi) – ore 09.00

Dom. 28/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – BA maschile e femminile Gangwon (Kor)

Dom. 28/01/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra)

Dom. 28/01/24 – Coppa Europa – HP maschile e femminile Leysin (Svi) – ore 09.00

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – PGS Team Simonhohe (Aut) – 12.15, diretta tv Eurosport

FREESTYLE

Mar. 23/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – SX maschile e femminile Gangwon (Kor)

Mer. 24/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – SX Team maschile e femminile Gangwon (Kor)

Mer. 24/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – SS femminile Gangwon (Kor)

Gio. 25/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – SS maschile Gangwon (Kor)

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30

Sab. 27/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Qualificazioni BA maschile e femminile Gangwon (Kor)

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – SX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 12.15, diretta tv Eurosport

Dom. 28/01/24 – Coppa Europa – HP maschile e femminile Leysin (Svi) – ore 09.00

Dom. 28/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – BA maschile e femminile Gangwon (Kor)

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Mar. 23/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Staffetta a squadre Gangwon (Kor)

Ven. 26/01/24 – Mondiali – Sprint singolo maschile/singolo femminile, doppio maschile e doppio femminile

Sab. 27/01/24 – Mondiali – Doppio femminile Altenberg (Ger) – ore 08.50 e 09.55

Sab. 27/01/24 – Mondiali – Doppio maschile Altenberg (Ger) – ore 14.00 e 15.15

Sab. 27/01/24 – Mondiali – Singolo maschile Altenberg (Ger) – ore 11.00 e 12.45

Dom. 28/01/24 – Mondiali – Singolo femminile Altenberg (Ger) – ore 10.45 e 12.20

Dom. 28/01/24 – Mondiali – Staffetta a squadre Altenberg (Ger) – ore 14.00

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo junior – Doppio maschile Umhausen (Aut) – ore 13.00

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo junior – Singolo maschile e femminile Umhausen (Aut) – ore 09.00 e 11.00

SKELETON

Lun. 22/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Gara femminile PyoengChang (Kor) – ore 09.30

Mar. 23/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Gara maschile PyoengChang (Kor) – ore 09.30

Ven. 26/01/24 – Coppa del Mondo – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.00

Ven. 26/01/24 – Coppa del Mondo – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 13.00

BOB PISTA ARTIFICIALE

Lun. 22/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Monobob femminile PyoengChang (Kor) – ore 06.30

Mar. 23/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Monobob maschile PyoengChang (Kor) – ore 06.30

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.00

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – Monobob femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – Bob a quattro Lillehammer (Nor) – ore 13.00

SCI ALPINISMO

Sab. 27/01/24 – Coppa del Mondo – Sprint maschile e femminile La Massana (And) – ore 08.30

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – Staffetta mista La Massana (And) – ore 08.30

SCI VELOCITA’

Dom. 28/01/24 – Coppa del Mondo – Gara-1 maschile e femminile Vars (Fra)

SPEED SKATING

Dal 26 al 28 gennaio – Coppa del Mondo – Salt Lake City (USA)

Venerdì 26 gennaio

17:50 500m donne Division B

18:32 500m uomini Division B

20:30 500m donne Division A

20:58 500m uomini Division A

21:37 3000m donne Division A

22:35 5000m uomini Division A

0:55 3000m donne Division B

1:54 5000m uomini Division B

Sabato 27 gennaio

18:00 500m donne Division B

18:26 Mass Start uomini – Semifinale 1

18:46 Mass Start uomini – Semifinale 2

20:30 500m donne Division A

21:07 1500m uomini Division A

21:56 1000m donne Division A

22:40 Mass Start uomini Finale

23:04 Team Pursuit donne Division A

0:42 1000m donne Division B

1:44 1500m uomini Division B

3:08 Team Pursuit donne Division B

Domenica 28 gennaio

17:30 500m uomini Division B

18:26 Mass Start donne – Semifinale 1

18:41 Mass Start donne – Semifinale 2

19:05 Team Pursuit uomini Division B

20:30 500m uomini Division A

21:07 1500m donne Division A

21:55 1000m uomini Division A

22:41 Mass Start donne Finale

23:03 Team Pursuit uomini Division A

1:17 1000m uomini Division B

1:57 1500m donne Division B

MULTISPORT

Dal 19 gennaio al 1° febbraio – Giochi Olimpici Invernali Giovanili – Gangwon (Corea del Sud)

Foto: LaPresse