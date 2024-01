Hockey ghiaccio, Olimpiadi Giovanili Invernali: Italia, tutto facile con il Messico. Poi il ko ai rigori contro la Corea

Altro giro altra corsa per l’Italia femminile nel Round Robin del torneo di hockey su ghiaccio 3×3 alle Olimpiadi Giovanili Invernali di Gangwon 2024.

Nella giornata odierna infatti, le azzurre sono state dapprima impegnate contro il Messico, che hanno battuto in scioltezza per 11-3, e poi contro le padrone di casa della Corea del Sud, con le asiatiche brave a spuntarla agli shoot out con lo score di score di 6-5, dopo che la gara si era chiusa sul 5-5.

Nella classifica generale del girone, l’Italia, che ha già disputato 5 partite, con un totale di 3 vittorie e 2 sconfitte, di cui una però agli shoot out, ha messo insieme 10 punti. Occupa virtualmente la terza piazza, posizione al momento che sarebbe utile per qualificarsi alle semifinali.

Domani le ultime due partite, prima di conoscere i verdetti della prima parte del torneo 3×3 alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024: il match contro la “cenerentola” Olanda, assolutamente da vincere, e poi il duello contro la fortissima Ungheria.

