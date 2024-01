Calendario sci di fondo oggi in tv: orario staffetta Goms, programma, tv, streaming, startlist

Comincia oggi il weekend di Goms, in Svizzera. E lo fa in maniera particolare, dal momento che si disputa per prima l’unica staffetta mista che si ha in calendario per quel che concerne l’annata 2023-2024. Diciannove i quartetti al via nel pomeriggio elvetico.

L’Italia si presenta al via con ben due formazioni. La prima vede, in maniera sostanzialmente insolita, Federico Pellegrino in prima frazione (e in classico), con Elia Barp che si prende meritatamente un posto al fianco del massimo campione azzurro del momento, nonché di Caterina Ganz e Francesca Franchi. Simone Mocellini e Davide Graz entrano nel secondo quartetto, di scena insieme a Martina Di Centa e Nicole Monsorno.

La staffetta mista di Goms, in Svizzera, si disputerà oggi alle ore 15:30. Sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, discovery+, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GOMS 2024

Venerdì 26 gennaio

Ore 15:30 Staffetta mista 4×5 – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

STAFFETTA MISTA GOMS: STARTLIST

1 NOR – NORVEGIA I

1-1 r / C NYENGET Martin Loewstroem (Lillehammer Skiklub) YC

1-2 g / C BERGANE Margrethe (Konnerud Il) U23

1-3 y / F KRUEGER Simen Hegstad (Lyn Ski)

1-4 b / F WENG Tiril Udnes (Nes Ski)

2 SWE – SVEZIA I

2-1 r / C POROMAA William (Aasarna IK) YC

2-2 g / C KARLSSON Frida (Sollefteaa Skidor IF) YC

2-3 y / F BURMAN Jens (Aasarna IK)

2-4 b / F SVAHN Linn (Oestersunds SK) YC

3 USA – STATI UNITI

3-1 r / C OGDEN Ben (Stratton Mountain School Elite Team)

3-2 g / C BIANCO Erin (Bridger Ski Foundation)

3-3 y / F SCHUMACHER Gus (Alaska Pacific University Nordic Ski Center)

3-4 b / F SMITH Samantha (Sun Valley Ski Education Fnd) U23

4 FIN – FINLANDIA I

4-1 r / C VUORINEN Lauri (Skiteam 105)

4-2 g / C NISKANEN Kerttu (Vieremaen Koitto)

4-3 y / F HYVARINEN Perttu (Puijon Hiihtoseura)

4-4 b / F PARMAKOSKI Krista (Ikaalisten Urheilijat)

5 GER – GERMANIA I

5-1 r / C BOEGL Lucas (SC Gaissach)

5-2 g / C SAUERBREY Katherine (SC Steinbach-Hallenberg)

5-3 y / F STOELBEN Jan (SLV Ernstberg) U23

5-4 b / F GIMMLER Laura (SC Oberstdorf)

6 FRA – FRANCIA I

6-1 r / C SCHELY Theo (C.S la clusaz) YC

6-2 g / C CLAUDEL Delphine (La Bressaude)

6-3 y / F LAPALUS Hugo (C.S la clusaz) YC

6-4 b / F DOLCI Flora (A.S edelweiss)

7 SUI – SVIZZERA I

7-1 r / C FAEHNDRICH Cyril (Horw)

7-2 g / C WEBER Anja (TG Huetten) U23

7-3 y / F KLEE Beda (Speer Ebnat-Kappel)

7-4 b / F FAEHNDRICH Nadine (Horw)

8 ITA – ITALIA I

8-1 r / C PELLEGRINO Federico (GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO)

8-2 g / C GANZ Caterina (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE) YC

8-3 y / F BARP Elia (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE) U23

8-4 b / F FRANCHI Francesca (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

9 CAN – CANADA

9-1 r / C CYR Antoine (Club Skinouk)

9-2 g / C SCHMIDT Sonjaa (Whitehorse Ski club) U23 YC

9-3 y / F MASSON Sasha (Whitehorse Ski club) U23

9-4 b / F GAGNON Liliane (Club Skibec Nordique) U23

10 KAZ – KAZAKISTAN I

10-1 r / C BORTSOV Konstantin

10-2 g / C STEPASHKINA Nadezhda

10-3 y / F BASHMAKOV Nail

10-4 b / F SHURYGA Angelina

11 AUS – AUSTRALIA

11-1 r / C de CAMPO Seve

11-2 g / C LIE Ellen Soehol

11-3 y / F VIK Lars Young (Njaard) U23

11-4 b / F FORDHAM Rosie (NSWXC) U23

12 NOR – NORVEGIA II

12-1 r / C STENSHAGEN Mattis (Follebu Skiklubb)

12-2 g / C FOSNAES Kristin Austgulen (Fossum If)

12-3 y / F JENSSEN Jan Thomas (Hommelvik Il)

12-4 b / F MELLING Maria Hartz (Konnerud Il) U23

13 FIN – FINLANDIA II

13-1 r / C VUORELA Markus (Jamin Janne) YC

13-2 g / C MATINTALO Johanna (Poeytyaen Urheilijat)

13-3 y / F RUUSKANEN Arsi (Kuusamon Era-Veikot)

13-4 b / F JOENSUU Jasmi (Vantaan Hiihtoseura) YC

14 FRA – FRANCIA II

14-1 r / C BOURDIN Remi (S.C FRASNE DRUGEON) U23 YC

14-2 g / C DUCORDEAU Juliette (C.S Nordique Villard de Lans)

14-3 y / F DESLOGES Mathis (C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS) U23

14-4 b / F GAL Melissa (S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS)

15 SUI – SVIZZERA II

15-1 r / C BAUMANN Jonas (Tambo Spluegen)

15-2 g / C KAELIN Marina (Alpina St. Moritz) U23

15-3 y / F GROND Valerio (Davos)

15-4 b / F MEIER Alina (Davos) YC

16 KAZ – KAZAKISTAN II

16-1 r / C MATASSOV Svyatoslav

16-2 g / C SHALYGINA Kseniya

16-3 y / F KLIMIN Olzhas

16-4 b / F MAKHMUTOVA Kamila

17 GER – GERMANIA II

17-1 r / C BRUGGER Janosch (WSG Schluchsee)

17-2 g / C LOHMANN Lisa (Wsv Oberhof) YC

17-3 y / F SOSSAU Anian (Sc Eisenaerzt)

17-4 b / F RYDZEK Coletta (Sc Oberstdorf)

18 SWE – SVEZIA II

18-1 r / C HAEGGSTROEM Johan (Piteaa Elit Sk)

18-2 g / C ANDERSSON Ebba (Piteaa Elit SK)

18-3 y / F ANGER Edvin (Aasarna IK) U23

18-4 b / F DAHLQVIST Maja (Falun-Borlaenge SK)

19 ITA – ITALIA II

19-1 r / C MOCELLINI Simone (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

19-2 g / C Di CENTA Martina (C.S. CARABINIERI SEZ. SCI)

19-3 y / F GRAZ Davide (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

19-4 b / F MONSORNO Nicole (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

Foto: LaPresse