Calendario sci alpino: orari Kronplatz, Chamonix e Garmisch. Programma 30 gennaio-4 febbraio, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino ha superato il giro di boa, e prosegue incessante il suo incidere verso le finali di marzo. Questa settimana ci saranno tre tappe, le ragazze saranno impegnate prima a Kronplatz e poi a Garmisch, i maschi invece andranno a Chamonix, ma purtroppo non si disputeranno le discese.

Il circuito femminile rimane in Italia e lo fa per l’ormai classico appuntamento con il gigante sulla Erta di Kronplatz, o più per la precisione a San Vigilio di Marebbe. Dopo Cortina si vuole riscattare Federica Brignone, ma chi arriva con il vento in poppa è Lara Gut Behrami. La svizzera si ritrova catapultata nella lotta per la sfera di Cristallo, non sapendo quando rientrerà Mikaela Shiffrin. Prima manche in programma alle 10.30, seconda alle 13.30. Nel settimana torna protagonista la velocità, con una discesa e un superG in programma a Garmisch. Sofia Goggia vuole tornare a vincere dopo i due terzi posti sull’Olympia delle Tofane.

La settimana dei ragazzi non sarà come da previsioni. Dopo l’ok arrivato due settimane fa Chamonix ha dovuto alzare bandiera bianca causa dieci giorni di caldo anomalo, che hanno rovinato la pista e reso impossibile preparare il pendio per le due discese originariamente in calendario. Rimane schedulato per il momento un solo slalom speciale per domenica (9.30 prima manche, 12.30 la seconda), in attesa di capirne di più su eventuali recuperi o cambi di località per le gare veloci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Kronplatz (Italia), Chamonix (Francia) e Garmisch (Germania), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue, RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 30 GENNAIO-4 FEBBRAIO

Martedì 30 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante femminile Kronplatz (Italia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile Kronplatz (Italia)

Giovedì 1 febbraio

Orario da definire Prima prova discesa femminile Garmisch (Germania)

Venerdì 2 febbraio

Orario da definire Seconda prova discesa femminile Garmisch (Germania)

Sabato 3 febbraio

Ore 11.00 Discesa femminile Garmisch (Germania)

Domenica 4 febbraio

Ore 9.30 Prima manche slalom maschile Chamonix (Francia)

Ore 11.00 SuperG femminile Garmisch (Germania)

Ore 12.30 Seconda manche slalom maschile Chamonix (Francia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Due, RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FISI/Pentaphoto