Calendario Europei short track 2024 oggi: orari 14 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 14 gennaio, terza e ultima giornata di gare degli Europei di short track, di scena sull’anello di ghiaccio di Danzica (Polonia). All’Hala Olivia un day-3 nel quale saranno in programma quarti di finale, semifinali e finali dei 1000 metri uomini e donne, nonché le Finali delle staffette uomini, donne e mixed.

In casa Italia si è reduci da una giornata super, fatta di 3 ori e 1 argento. Mattatore è stato Pietro Sighel che ha ottenuto due titoli individuali nei 500 e nei 1500 metri da autentico campione. L’obiettivo è quello di chiudere il cerchio provando a conquistare anche il metallo pregiato nella prova del chilometro e rendersi protagonista di un qualcosa di molto significativo.

Sul versante femminile Arianna Sighel, Elisa Confortola e Chiara Betti vorranno stupire, come ha fatto ieri Confortola insieme a Gloria Ioriatti nei 1500 metri. Una doppietta oro/argento fantastica che nella specialità al femminile non era ma stati ottenuta dal Bel Paese. In tutto questo, si confida nella grande prestazione delle ragazze della compagine mista nelle staffette.

La terza e ultima giornata degli Europei 2024 di short track a Danzica (Polonia) sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+ e sul canale Youtube di Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO EUROPEI SHORT TRACK 2024 OGGI

Domenica 14 gennaio

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport

EUROPEI SHORT TRACK 2024: ITALIANI IN GARA

10:15 1000 donne – Ripescaggi (Quarti di finale)

10:26 1000 uomini – Ripescaggi (Quarti di finale)

10:52 1000 donne – Ripescaggi (Semifinali)

10:56 1000 uomini – Ripescaggi (Semifinali)

11:20 Staffetta mista – Semifinali – Italia

11:52 Staffetta donne – Finale B

12:00 Staffetta maschile – Finale B – Italia

13:32 1000 metri donne – Quarti di finale – Arianna Sighel, Elisa Confortola, Chiara Betti

13:48 1000 metri uomini – Quarti di finale – Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Mattia Antonioli

14:19 1000 metri donne – Semifinali

14:28 1000 metri uomini – Semifinali

14:52 1000 metri donne – Finali

15:04 1000 metri uomini – Finali

15:34 Staffetta mista – Finale B

15:40 Staffetta mista – Finale A

16:07 Staffetta femminile – Finale A – Italia

16:18 Staffetta maschile – Finale A

Credit: Dominic Tanguay

