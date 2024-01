Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 22 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Domani, lunedì 22 gennaio, andrà in scena la nona giornata degli Australian Open 2024. In questo day-9 si definirà il quadro della situazione relativamente ai qualificati ai quarti di finale del tabellone maschile e femminile. Tornerà in campo il n.2 del mondo Carlos Alcaraz, opposto al serbo Miomir Kecmanovic, sul campo della Rod Laver Arena.

Sempre sul Centrale il n.3 del ranking, Daniil Medvedev, se la vedrà con una delle sorprese di questo torneo, il portoghese Nuno Borges, che nel terzo turno ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov. Sul versante femminile, fari puntati sulla nostra Jasmine Paolini che, raggiunti per la prima volta gli ottavi di finale di uno Slam in carriera, affronterà la russa Anna Kalinskaya in una partita aperta a qualsiasi risultato.

Tornando al maschile, meriterà attenzione anche il confronto tra Alexander Zverev e il mancino Cameron Norrie. Il teutonico sta salendo di colpi dopo le sofferenze dei primi turni. Allo stesso modo, il britannico sembra in una versione molto diversa da quella della seconda parte del 2023.

Gli Australian Open 2024 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Di seguito il calendario parziale di lunedì 22 gennaio degli Australian Open 2024, con tutti gli italiani impegnati.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Lunedì 22 gennaio

Rod Laver Arena – Dalle 02.00 italiane

V. Azarenka (18) vs D. Yastremska (Q)

Non prima delle 03.30 italiane

N. Borges vs D. Medvedev (3)

Non prima delle 09.00 italiane

M. Kecmanovic vs C. Alcaraz (2)

Q. Zheng (12) vs O. Dodin

Margaret Court Arena – Dalle 02.00 italiane

Match da stabilire

Non prima delle 03.30 italiane

L. Noskova vs E. Svitolina (19)

Non prima delle 06.00 italiane

A. Zverev (6) vs C. Norrie (19)

John Cain Arena – Dalle 01.00 italiane

Match da stabilire

Match da stabilire

Non prima delle 05.00 italiane

A. Cazaux (WC) vs H. Hurkacz (9)

J. Paolini (26) vs A. Kalinskaya

In aggiornamento

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: per i match principali degli italiani OA Sport.

Foto: LaPresse