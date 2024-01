Calcio a 5, Olimpus Roma fa suo il derby contro Ciampino. Came Treviso con il vento nel 17° turno di Serie A in poppa

In attesa del confronto di domani a San Rufo tra Sporting Sala Consilina-L84 che chiuderà la diciassettesima giornata domani, si sono disputate questo sabato due incontri della Regular Season di Serie A di calcio a 5. L’Olimpus Roma affrontava al PalaTarquini il derby contro il Ciampino e gli uomini di Daniele D’Orto hanno risposto presente.

L’Olimpus ha sbancato con un 4-1, frutto delle reti di Fortino, Marcelinho, Cutrupi e Achilli, vanificando l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Gianluca Ferretti. Con questo successo, la compagine capitolina è sempre più in vetta alla classifica con 43 punti, +10 sul Napoli Futsal.

Altra sfida quella tra il Came Treviso e l’Active Network. Al PalaCicogna la formazione di Sylvio Rocha si è imposta per 4-1 con i gol di Botosso, Azzoni (doppietta) e di Sacon. Per gli ospiti è andato a segno Giacomo Lamedica. Una vittoria che consente a Treviso di salire in quinta posizione e quindi rientrare nel novero delle qualificate ai playoff.

SERIE A NEW ENERGY – 17ª GIORNATA

Sabato 20 gennaio

Ciampino Futsal vs Olimpius Roma 1-4

Came Treviso vs Active Network 4-1

