Calcio a 5: Olimpus Roma campione d’inverno! Gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia

Il girone d’andata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente concluso. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio di questa 15esima giornata.

L’Olimpus Roma, capolista a 37 punti, l’ha spuntata 3-2 sulla Meta Catania in una sfida decisa dai gol di Cutrupi, Isgro e Marcelinho, mentre il Napoli, ora secondo a quota 27, si è sbarazzato con il punteggio di 4-1 dell’Italservice Pesaro.

Vittorie esterne pesantissime per il Genzano, 1-3 in casa della L84, e della Fortitudo Pomezia, 1-2 in casa di un Verona che, nonostante tutto, ha reso le cose difficili agli ospiti.

Poi da registrare vi sono le affermazioni del Cosenza, di misura per 4-3 sul Ciampino Futsal, e della Came Treviso, a domicilio e largamente (2-5), nella tana del Mantova; a cui aggiungere i pareggi agli antipodi fra Sala Consilina e Sandro Abate, per 5-5, e Active Network e Feldi Eboli, 0-0 a reti bianche.

Dalla fine del girone d’andata, ne è scaturito quindi il primo turno della Coppa Italia 2024. Di seguito gli accoppiamenti.

COPPA ITALIA SERIE A

PRIMO TURNO – GARA UNICA

1) OLIMPUS ROMA-OLIMPIA VERONA

2) SANDRO ABATE-ITALSERVICE PESARO

3) L84-PIROSSIGENO COSENZA

4) META CATANIA-FORTITUDO POMEZIA

5) ECOCITY GENZANO-CIAMPINO FUTSAL

6) FELDI EBOLI-SPORTING SALA CONSILINA

7) NAPOLI FUTSAL-SAVIATESTA MANTOVA

8) CAME TREVISO-ACTIVE NETWORK

Foto: Divisione Calcio a 5

Leggi tutte le notizie di Calcio a 5 su OA Sport...