Calcio a 5: Napoli e Italservice vincono negli anticipi della 18esima di Serie A

La 18esima giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A di calcio a 5 si è aperta questa sera, venerdì 26 gennaio, con due anticipi. Ecco come sono andate le cose.

Nella prima partita l’Italservice Pesaro batte in casa 5-2 la Came Treviso venendo trascinata dai gol in apertura di Caruso e Schiochet e dalla doppietta, nella ripresa, di Tonidandel, che stendono definitivamente le velleità dei veneti.

Nel secondo match invece, rotondissimo 5-0 del Napoli sul Ciampino Futsal. I partenopei dirigono una partita a senso unico: De Luca trova la doppietta nel primo tempo, inframezzato da Duarte, poi nel secondo tempo vanno a referto Saponara e Bolo, che chiudono definitivamente i conti.

Domani, in attesa del posticipo domenica fra Feldi Eboli e Meta Catania, le altre partite: Olimpus Roma-Genzano, Mantova-Sandro Abate, Cosenza-L84, Verona-Sporting Sala Consilina e Active Network-Fortitudo Pomezia.

Foto: Divisione Calcio a 5