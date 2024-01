Calcio a 5: il Napoli travolge la Fortitudo Pomezia nell’anticipo della 16esima giornata

La 16ma giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A di calcio a 5 si è aperta con un risultato nettissimo: il Napoli infatti ha travolto per 6-0 la Fortitudo Pomezia non lasciandole scampo. Partita a senso unico nella quale i partenopei sono andati a segno con Bolo nel primo tempo, andando al riposo per 1-0, per poi dilagare nella ripresa.

Le reti di Mancuso e Borruto, entrambi a referto con una doppietta, e quella finale di De Simone, hanno fissato lo score sul tennistico 6-0.

Domani, fatta eccezione per il posticipo domenicale fra L84 e Italservice Pesaro, tutto il resto del programma: Olimpus Roma-Sandro Abate, Mantova-Ciampino, Verona-Genzano, Active Network-Meta Catania e Feldi Eboli Came Treviso.

Con questo successo, il Napoli rafforza ulteriormente la sua seconda piazza a 30 punti, con una partita in più, dietro la capolista Olimpus Roma, prima a 37.

