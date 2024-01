Biathlon, Ruhpolding e l’azzurra magia. Unica località dove hanno vinto tutte le italiane!

La Coppa del Mondo di biathlon si appresta a fare tappa a Ruhpolding. La località situata all’estremo sudest della Baviera (si trova a un tiro di schioppo da Salisburgo) è una delle più iconografiche della disciplina, poiché dotata di enorme tradizione e capace di attrarre il maggior numero di spettatori in assoluto. Cionondimeno, l’impianto tedesco ha una valenza significativa anche per il movimento italiano.

Tre sono le azzurre in grado di vincere nel massimo circuito. Non solo ognuna di esse c’è riuscita nel comune bavarese, ma Ruapading (come è chiamato nel dialetto locale) è l’unico luogo dove tutte e tre hanno festeggiato almeno una volta! Nathalie Santer si impose nella sprint del 15 gennaio 2000; Dorothea Wierer si è fregiata di due individuali (14 gennaio 2016, 11 gennaio 2018); Lisa Vittozzi ha a sua volta conquistato una 15 km (quella del 12 gennaio 2023).

Dato interessante, anche perché a ben guardare sono pochi gli impianti dove ha trionfato più di una donna nativa del nostro Paese. Anzi, ne esiste solo un altro, Östersund! In Svezia si contano cinque successi di Wierer e uno di Vittozzi. Altrimenti, gli allori idealmente riservati alla vincitrice sono stati appannaggio di un’unica rappresentante della compagine tricolore.

Ad Anterselva, dove Dorothea si è tolta importanti soddisfazioni, Lisa non ha (ancora) vinto. Lo stesso dicasi per Kontiolahti, dove la ventottenne di scuola friulana si è proposta a ripetizione sul podio, senza tuttavia mai calcare il gradino più alto, dinamica invece compiuta dalla trentatreenne altoatesina. Situazione opposta a Oberhof. Qui è stata la ragazza originaria di Sappada ad affermarsi, cosa mai riuscita a chi proviene da Rasun.

Ruhpolding “mette tutte d’accordo”, compresa la prima italiana di sempre a centrare successi nel massimo circuito. Sarà un caso? Oppure c’è un legame imperscrutabile tra quest’angolo di Baviera e l’Italia? Chissà, forse lo scopriremo il giorno in cui sorgerà la quarta azzurra capace di vincere in Coppa del Mondo. Accadesse proprio a Ruapading, sarebbe clamoroso!

