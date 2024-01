Biathlon, le formazioni dell’Italia per le staffette miste di Anterselva: schierati tutti i big, c’è Wierer

Archiviate le short individual di giovedì e venerdì, è tempo di staffette miste sulle nevi di Anterselva in occasione del sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Domani la tappa italiana del massimo circuito internazionale vedrà infatti lo svolgimento della prova a coppie (single mixed) alle ore 12.55 e della staffetta mista con format olimpico alle ore 14.45.

Conquistare un buon risultato in queste gare sarà molto importante per poi avere un pettorale basso (quindi favorevole, almeno nel primo giro della frazione inaugurale) nelle prove a squadre miste dei Campionati Mondiali di Nove Mesto. L’Italia ha fatto le sue scelte, schierando tutti i big a disposizione e puntando tanto sull’evento riservato ai quartetti (con due donne e due uomini per ciascuna squadra).

Nella single mixed il duo azzurro sarà composto dalla padrona di casa Rebecca Passler e da Lukas Hofer, che dovranno fare i conti con alcuni team estremamente temibili tra cui Francia (Simon e Jacquelin) e Norvegia (Tandrevold e Christiansen). Bel Paese in formazione tipo invece nella mista 4×6 km, con Dorothea Wierer al lancio e a seguire nell’ordine Lisa Vittozzi, Didier Bionaz ed in chiusura Tommaso Giacomel.

Gli avversari non mancano e servirà una prestazione di alto livello per battere Norvegia (Arnekleiv, Knotten ed i fratelli Boe), Francia (Jeanmonnot, Richard, Perrot e Fillon Maillet), Germania (Hettich-Walz, Schneider, Kuehn e Doll) e Svezia (Magnusson, Elvira Oeberg, Nelin e Ponsiluoma), ma considerando il campo partenti sognare in grande è lecito.

