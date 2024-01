Biathlon, Dorothea Wierer: “I commenti sulla mia ultima Anterselva non mi interessano”

La Coppa del Mondo di biathlon fa tappa in Italia nella splendida cornice di Anterselva. Proprio nella gara di casa fa il suo ritorno Dorothea Wierer, davvero sfortunatissima in questi mesi. L’altoatesina ha raccontato gli ultimi mesi passati lontano dalle gare e il suo attuale stato di forma: “Ho avuto quattro volte l’influenza, spero di non ammalarmi più da qui a fine stagione per cercare di entrare in forma. In questa tappa non posso aspettarmi granché, perché sono cinque settimane che non gareggio e per dieci giorni sono stata completamente ferma, ricominciando la preparazione per gradi. Si tratterà soprattutto di un test agonistico“.

Wierer ha voluto dire la sua anche sulle notizie e sui commenti trapelati negli ultimi giorni che questa potrebbe anche essere la sua ultima presenza in gara ad Anterselva: “Leggo in giro commenti sulla mia eventuale ultima partecipazione ad Anterselva, ma non mi interessano granché. So benissimo ciò che mi attende nei prossimi anni, non è certo questo ultimo mese a cambiare i miei programmi“.

Ad aprire il programma ad Anterselva sarò la nuova short individual. Questo il parere di Dorothea: “Qui si comincia con una short individual, personalmente non mi dispiace, perchè cambia poco rispetto al formato storico. E’ più strano che ci siano tre individuali all’anno. O se ne aumenta il numero oppure è meglio non farne più“.

Gli obiettivi per questo appuntamento di Anterselva: “Nella short individual cercherò di agguantare la qualificazione per la mass start. Si tratta di una situazione inedita, visto che al momento sono ventinovesima nella classifica generale e devo guadagnarmi il posto. Preferisco essere ottimista“.

FOTO: LaPresse