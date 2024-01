Basket, Varese vince in casa di Treviso in Serie A: 30 punti per Mannion

Importante vittoria esterna per Varese nell’anticipo della 15ma giornata della Serie A di basket. Al PalaVerde, la compagine lombarda gioca un’ottima partita contro Treviso e si impone per 96-101. Grazie a questo successo, i ragazzi di Tom Bialaszewski raggiungono i 12 punti in classifica e salgono momentaneamente in 11ma posizione in solitaria, allungando sul +4 su Treviso, che dopo questo ko resta fermo a quota 8 in 15ma piazza.

Fondamentali questa sera per Varese i 30 punti di un grandissimo Niccolò Mannion, i 20 di Olivier Hanlan e i 14 di Sean McDermott. Per Treviso, invece, non servono a niente i 23 punti a testa di Terry Allen (autore anche di 10 rimbalzi) e Justin Robinson (per lui anche 7 assist) e i 21 di Osvaldas Olisevicius.

A partire meglio è Varese, che soprattutto grazie al trio Mannion-Hanlan-Spencer si porta subito sul +10 (4-12). Treviso però non ci sta e reagisce, trovando un parziale di 20-5 che permette di ribaltare completamente il risultato (24-17). Poi nel finale di primo quarto gli ospiti rispondono e accorciano fino al -2 (26-24). Caricata dal recupero, la squadra di Bialaszewski inizia con più determinazione nel secondo periodo. Di conseguenza, grazie specialmente a uno scatenato Mannion (per lui 15 punti in 6′), Varese vola addirittura sul +14 (37-51), prima di una leggera reazione di Treviso, che con le triple di Olisevicius e i canestri di Robinson si porta fino al -7 in chiusura di primo tempo (50-57).

Dopo la pausa lunga, gli ospiti tornano in campo con grande grinta e allungano addirittura sul +15 (51-66). Treviso però non è d’accordo e, dopo una fase di stallo, rispondono, riuscendo ad arrivare prima al -10 a fine terzo quarto (70-80) e successivamente addirittura al -1 (79-80) a inizio quarto periodo. Il match prosegue in seguito punto a punto fino all’86-88, poi Varese accelera e sale sul +6 con Hanlan e Mannion. È l’allungo decisivo: nei minuti finali gli ospiti continuano a segnare e non lasciano dunque spazio alla rimonta avversaria. Il match finisce così con la vittoria di Varese per 101-96.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NUTRIBULLET TREVISO BASKET – OPENJOBMETIS VARESE 96-101 (26-24, 24-33, 20-23, 26-21)

Treviso: Bowman 14, Pellizzari ne, Zanelli 4, Harrison 6, Faggian, Robinson 23, De Marchi ne, Mezzanotte, Allen 23, Camara 2, Olisevicius 21, Paulicap 3

Varese: Young 3, Mannion 30, Ulaneo 4, Spencer 11, Woldentensae ne, Moretti 3, Librizzi 6, Virginio ne, Hanlan 20, McDermott 14, Brown 10

Credit: Ciamillo

