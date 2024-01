Basket: Sassari sbanca Cholet in gara-1 del Play-In di Champions League. Finale amarissimo per Tortona con il Galatasaray

Una schiacciante vittoria ed una dolorosissima sconfitta, questo è il bilancio del basket italiano in gara-1 del Play-In della Basketball Champions League. A sorridere è la Dinamo Sassari che sbanca il campo dello Cholet con un perentorio 93-72 ed ora potrà giocarsi la qualificazione agli ottavi davanti al proprio pubblico; mentre è amarissimo il ko della Bertram Tortona che perde negli ultimi secondi in casa contro il Galatasaray per 71-70.

Partiamo dal successo di una straordinaria Dinamo. La squadra di Piero Bucchi domina fin dal primo quarto e poi continuare ad aumentare il proprio vantaggio tra seconda e terza frazione, toccando il +26 all’ingresso degli ultimi dieci minuti. Una Sassari semplicemente perfetta e che ha il pieno controllo della partita. Il grande protagonista è Vasilis Charalampopoulos con 19 punti, ma importante anche la doppia doppia di Brandon Jefferson con 11 punti e 10 rimbalzi.

Poteva essere una serata perfetta per il basket italiano in Champions League e purtroppo David McCormack ha rovinato tutto, trovando la giocata decisiva ad otto secondi dalla fine. Una partita tiratissima e con un finale punto a punto. Tortona aveva trovato la tripla del sorpasso con un meraviglioso Tommaso Baldasso (16 punti) a 18 secondi dal termine, ma sull’azione successiva McCormack segna e subisce anche il fallo di Severini. Gioco da tre punti completato dall’americano (16 punti anche per lui) e sull’ultimo tiro a Baldasso non riesce il nuovo miracolo. I turchi vincono 71-70 grazie anche ai 23 punti di Klemen Prepelic, mentre a Tortona non bastano gli 11 punti di Luca Severini e Kyle Weems.

I TABELLINI DELLE PARTITE

BERTRAM TORTONA – GALATASARAY 70-71 (22-20, 11-17, 17-12, 20-22)

Tortona: Baldasso 16, Candi, Severini 11, Strautins 4, Weems 11, Errica, Noua 4, Obasohan 8, Radosevic 10, Ross 6, Thomas, Zerini

Galatasaray: Bost 7, Koksal 2, McCormack 16, Prepelic 23, Radebaugh 4, Geyik, Halilovic 6, Kabaca 5, Tuncer, Vatan, Walden 6, Yeboah 2

CHOLET BASKET – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 72-93 (16-25, 18-27, 15-23, 21-16)

Cholet: Ayayi 7, De Sousa 5, Goudou-Sinha 7, L’Etang, Salaun 6, Campbell 5, Hruban 14, Nzekwesi 8, Randall II 15, Sako 5, Tillie

Sassari: Cappelletti 3, Kruslin 14, Pisano, Raspino 2, Treier, Charalampopoulos 19, Diop 13, Gentile 2, Gombauld 6, Jefferson 11, McKinnie 12, Tyree 11

Credit Ciamillo

