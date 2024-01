Basket, NBA: a 46 anni è morto Dejan Milojevic, assistente allenatore dei Golden State Warriros

Una tragica notizia ha scosso nelle ultime ore il mondo della NBA. Dejan Milojevic, assistente allenatore dei Golden State Warriors, è morto all’età di 46 anni dopo che era stato ricoverato in ospedale a Salt Lake City. L’allenatore serbo era a cena con la squadra in un ristorante, quando si è sentito improvvisamente male. La situazione è apparsa subito grave, con la corsa in ospedale, dove purtroppo è deceduto per l’infarto avuto.

La decisione della NBA di posticipare la partita tra Utah Jazz e Golden State Warriors aveva già fatto capire che la situazione fosse molto grave. Qualche ora dopo è arrivata poi la notizia del decesso. Milojevic era con Golden State dal 2021 ed è arrivato negli Stati Uniti dopo un passato da allenatore nelle giovanili della Serbia e al Buducnost e ancora prima di giocatore in Serbia, Spagna, Montenegro e Turchia.

In Serbia è diventato molto conosciuto per essere stato uno dei maestri di Nikola Jokic. Milojevic ha lavorato moltissimo con la stella dei Denver Nuggets sul piano tecnico, insegnando all’ultimo MVP delle Finals tanti dei movimenti che tuttora rendono Jokic uno dei giocatori più forti del mondo.

Questo il comunicato via social dei Golden State Warriors

We are absolutely devastated by Dejan Milojević’s sudden passing.

This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.

We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z

— Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2024