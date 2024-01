Australian Open, Taylor Fritz: “Meno male che ho giocato di domenica, così posso recuperare”

Un altro dei “sopravvissuti” della prima giornata degli Australian Open 2024 è senza alcun dubbio Taylor Fritz. Con molta probabilità l’americano non pensava di dover vivere un esordio così complicato a Melbourne, finendo per battere in rimonta l’argentino Facundo Diaz Acosta al quinto set dopo una pazzesca battaglia di quattro ore.

Queste le parole del numero dodici del mondo in conferenza stampa: “È stata una partita davvero pazzesca, non ero del tutto pronto per questo. Sono felice che mi abbiano fatto giocare di domenica, perché avrò bisogno di due giorni liberi per riposarmi dopo una partita davvero dura sul piano fisico”.

“Nel quarto e quinto set ho alzato il livello. So che le persone che non hanno guardato la partita guarderanno il punteggio e penseranno che forse non sono in forma o che non ho giocato bene, ma credo sia giusto e necessario che ci sia un po’ di rispetto per il mio avversario. È davvero bravo e anche quando gli ho stretto la mano gli ho detto che lo è stato”

Ancora sulle difficoltà riscontrate contro Diaz Acosta: “Riusciva a rispondere a servizi molto complicati e che dovevi per forza intuire completamente. Io colpivo fortissimo e profondo, ma lui ribatteva ogni pallina e sempre sulla linea di fondo. Onestamente non ho mai visto niente del genere. Se oggi avessi giocato a un livello medio, non avrei vinto la partita”.

FOTO: LaPresse

