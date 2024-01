Australian Open: Taylor Fritz elimina Tsitsipas e affronterà Djokovic nei quarti di finale

Sarà Taylor Fritz l’avversario di Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2024. Niente remake, dunque, della finale dello scorso anno, visto che l’americano ha sconfitto in quattro set Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6 5-7 6-3 6-3 dopo tre ore di gioco. Lo statunitense entra così per la prima volta in carriera (la terza a livello Slam) tra i migliori otto a Melbourne e si è anche preso la rivincita sul greco, che lo aveva battuto nel 2022 in Australia sempre agli ottavi al quinto set.

Un ottimo rendimento con la prima per Fritz, che ha vinto l’86% dei punti con questo colpo, chiudendo anche con 13 ace all’attivo. Sono, invece, dodici quelli di Tsitsipas, che ha aggiunto, però, anche sette doppi falli. Fritz ha concluso il match con 50 vincenti contro i 41 dell’avversario, che ha commesso più errori non forzati (33 contro 19).

Il primo set comincia con due palle break per Fritz e poi altrettante nel game successivo per Tsitsipas, ma nessuno strappa il servizio all’altra. Da quel momento l’americano e il greco non concedono più occasioni nei loro turni di battuta e il set scivola via al tie-break, che viene dominato per 7-3 da Fritz.

Anche il secondo set sembra proseguire sulla stessa scia di quello precedente. Si segue l’andamento dei turni di servizio e il secondo tie-break pare ormai essere certo. Invece nell’undicesimo game Tsitsipas si procura due palle break e riesce a sfruttarle, portandosi sul 6-5 e a servire per il set. Fritz ha l’occasione immediata del controbreak, ma il greco annulla tutto e poi va a chiudere al primo set point sul 7-5.

Nonostante il finale negativo di secondo set, è Fritz a partire meglio nel terzo, con il break nel secondo game. Tsitsipas, però, reagisce prontamente e trova il controbreak immediato. Nel sesto game il numero dodici del mondo torna nuovamente avanti di un break e questa volta non lascia spazio a repliche del greco, andando a prendersi il set per 6-3.

C’è equilibrio in avvio di quarta frazione, ma questo viene spezzato ancora da un coraggioso Fritz, che spinge bene in risposta e va a prendersi il break nel settimo game. L’americano continua a trovare ottime soluzioni e anche nel nono game strappa la battuta al greco, chiudendo il set per 6-3 e staccando il biglietto per i quarti di finale.

Adesso la sfida con Novak Djokovic, con il quale l’americano ha un bilancio veramente disastroso. I due giocatori, infatti, si sono incontrati per otto volte e ha sempre vinto il serbo. L’ultima sfida si è tenuta proprio ai quarti di finale di uno Slam, gli US Open dell’anno scorso, con Djokovic che si è imposto per 6-1 6-4 6-4. Fritz cercherà l’impresa e di rompere finalmente questo tabù.

