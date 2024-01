Australian Open, Sara Errani: “Vorrei godermi questa stagione ed entrare alle Olimpiadi in doppio con Jasmine Paolini”

Alla fine dei conti, per Sara Errani c’è sì dell’amarezza per la sconfitta contro l’australiana Storm Hunter, ma non è poi la maggiore delle sensazioni. A questo punto della propria carriera, l’azzurra si gode ogni piccolo attimo che questo sport le riesce a dare, un fattore che nella sua visione è particolarmente importante.

Queste le sue parole riportate in sala stampa e riferite da SuperTennis: “Sono felice di essere riuscita ad entrare in tabellone all’ultimo momento; a Canberra ero stata male e per fortuna ho avuto qualche giorno per allenarmi e tornare in forma. Questa stagione vorrei cercare di godermela, so che sono verso la fine e in base a come chiuderò la stagione deciderò se ritirarmi o continuare ancora un po’. Peccato per oggi, sapevo sarebbe stato un match difficile; avrei dovuto fare di più con il dritto ma le condizioni qui sono complicate e i campi molto veloci. Faccio fatica con il dritto, non ho il tempo per fare quello che vorrei, cambiare ritmo e alzare la palla“.

Poi arrivano quelli che, nella sostanza, sono i mantra di questo suo momento: “Me la voglio godere fino alla fine l’obiettivo è entrare nelle prime 100, entrare nei tabelloni Slam e cercare di star bene. Ora va tutto molto più veloce e non riesco più a fare il gioco di qualche anno fa, non ho più lo stesso fisico e la stessa forza, ma cerco di migliorare nelle mie piccole cose, giorno dopo giorno. Ho obiettivi più piccoli ma ne ho ancora molti. Questo sport mi piace moltissimo, altrimenti non sarei ancora qui. È la mia passione“.

Il capitolo finale è dedicato ai cinque cerchi, con un obiettivo quinta volta che la porterebbe sul piano di pochissimi nel mondo tennistico: “Vorrei provare a entrare nel torneo di doppio alle Olimpiadi con Jasmine Paolini; i Giochi rappresentano una grande motivazione per me. Giocheremo insieme qui, a Linz e ogni volta che ne avremo l’opportunità”.

