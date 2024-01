Australian Open: Elisabetta Cocciaretto è impeccabile all’esordio, Sun battuta. Prima volta al 2° turno a Melbourne

Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il secondo turno degli Australian Open 2024. Primo successo in carriera per la marchigiana nel tabellone principale dello Slam di Melbourne: a uscire dal campo sconfitta è la svizzera Lulu Sun per 6-1 7-5 in un’ora e 12 minuti. Prossima avversaria una tra l’americana Emma Navarro e la cinese Xiyu Wang. Salgono a due, dunque, le italiane tra le migliori 64 a Melbourne Park.

Inizio subito confortante per Cocciaretto, che dopo un paio di game di studio e un paio di palle break salvate in maniera pregevole nel terzo game va a segno con la battuta strappata alla sua avversaria. C’è un differenziale abbastanza evidente in termini di soluzioni, con l’italiana che riesce a trovare punti di chiara e pregevole qualità. S’invola sempre più avanti, la marchigiana, e riesce ad andare sul 5-1, poi a salvare un paio di palle del 5-2 a favore dell’elvetica e infine a chiudere sul 6-1.

Negli stessi 29 minuti in cui va in archivio il set d’apertura, invece, si giocano i primi nove del secondo. Pochissimi i brividi nella fattispecie, pochissime le vere occasioni da una parte e dall’altra e migliore la fiducia di Sun, che in qualche occasione riesce anche a prendersi qualche rischio verso la rete. Il vero rischio l’italiana lo corre andando sotto 0-30, con un dritto notevole della svizzera, che però non sa gestire i successivi quattro. Cocciaretto riesce a sfruttare la capacità di disegnare il campo per spostare la sua avversaria, poi vede un dritto volare via e c’è palla break, annullata da un poderoso rovescio. Non si tratta che di un leggero ritardo: nello scambio l’azzurra è superiore e sale sul 6-5. Pochissimi altri minuti e il secondo turno è realtà.

17-14 contro 19-27: questo il conto vincenti-errori gratuiti per Cocciaretto e Sun. Tutti i numeri del servizio (72%-58% prime in campo, 73%-63% punti vinti con la prima, 71%-48% punti vinti con la seconda) sono a favore dell’italiana. Che, vista la situazione, può già mettere nel mirino il riavvicinamento alle prime 50.

Foto: LaPresse

