Australian Open, prevista pioggia domani a Melbourne: quali sono i campi coperti e cosa cambia

Potrebbe essere una giornata particolare quella di domani a Melbourne, sede degli Australian Open 2024. Le previsioni meteorologiche preannunciano l’arrivo della pioggia nella prima parte della giornata e questo potrebbe andare a incidere sul corretto svolgimento del programma di incontri previsto. Saranno 4 gli azzurri in campo nel caso specifico.

Matteo Arnaldi giocherà nella Rod Laver Arena il match di secondo turno contro il padrone di casa, Alex de Minaur, mentre Jannik Sinner aprirà il programma nella Margaret Court Arena, sfidando l’olandese Jesper de Jong. Flavio Cobolli sarà impegnato sul campo 6 contro il russo Pavel Kotov e Lorenzo Musetti affronterà sul campo 7 il francese Luca Van Assche.

Se ci fosse appunto l’arrivo di Giove Pluvio, gli impianti dotati di un tetto “mobile” che possa garantire lo sviluppo comunque del gioco sono tre: Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena. Di conseguenza Arnaldi e Sinner potrebbe ritrovarsi a giocare in condizioni indoor. L’altoatesino non dovrebbe essere dispiaciuto di ciò, conoscendo le sue qualità nel contesto descritto, mentre per Arnaldi la questione potrebbe mutare, essendo lui meglio dotato sul cemento outdoor.

Nel caso di Musetti e di Cobolli, invece, si dovrebbe attendere il termine della perturbazione in quanto i loro incontri sono all’aperto e senza alcun tetto. Vedremo se davvero la pioggia andrà a scombinare i piani e in che modo i tennisti riusciranno ad adattarsi.

PROGRAMMA DEGLI ITALIANI AUSTRALIAN OPEN 2024

Mercoledì 17 gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(6) O. Jabeur TUN vs M. Andreeva RUS

(10) A. de Minaur AUS vs M. Arnaldi ITA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(4) J. Sinner ITA vs (Q) J. de Jong NED

C. Dolehide USA vs (4) C. Gauff USA

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Kotov RUS vs (Q) F. Cobolli ITA

P. Badosa ESP vs A. Pavlyuchenkova RUS

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(29) S. Korda USA vs Q. Halys FRA

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Anisimova USA vs N. Podoroska ARG

(25) L. Musetti ITA vs L. Van Assche FRA

(28) L. Tsurenko UKR vs R. Masarova ESP

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...