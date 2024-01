Australian Open, Novak Djokovic: “Sono il n.1 del mondo, continuerò a giocare fino a…”

Novak Djokovic e la sua fame di vittoria. Il campione serbo ha ottenuto con estrema qualità l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2024. Netta l’affermazione del n.1 del mondo contro un Adrian Mannarino anche un po’ stanco dopo i match al quinto set affrontati in successione. Alla fine della fiera, però, la prestazione di Djokovic è stata impeccabile e il 6-0 6-0 6-3 la dice lunga.

Sta accadendo quanto già si è visto in passato, ovvero la capacità di Nole di salire di livello partita dopo partita, con gli avversari incapaci di stargli dietro. Da questo punto di vista, ci si chiede fin dove l’asso nativo di Belgrado vorrà spingersi e per quanto tempo avrà ancora le motivazioni. In conferenza stampa, Djokovic ha parlato chiaro sul suo futuro agonistico.

“Amo il tennis, ho una passione per la competizione e faccio ogni allenamento con molta energia. Tuttavia, essere separato dalla mia famiglia mi fa sempre più male. Penso di essermi conquistato il diritto di scegliere quali tornei giocare e logicamente gli Slam sono la priorità, sono ancora emozionato dal fatto di avere un break-point a favore o contro“, ha dichiarato il serbo.

“Sono il n. 1 del mondo e sono ancora al top, non ho voglia di lasciare il tennis. Quando capirò che non sono in grado di competere ai massimi livelli e non sono più un possibile candidato a vincere uno Slam, sarà allora che prenderò in considerazione il ritiro. Comunque questo può anche cambiare, non sono più un adolescente, sono un padre e un marito. Ci sono molte cose che mi accadono nella mia vita privata e che mi piacciono e richiedono la mia attenzione“, ha sottolineato Nole. Vedremo, quindi, fino a quando il sacro fuoco sarà acceso.

