Australian Open, il ranking di Giulio Zeppieri: gran salto in classifica, nel mirino la top 100

Giulio Zeppieri si toglie la soddisfazione del suo primo successo in carriera nel tabellone degli Australian Open. Il giocatore laziale ha firmato la sua personale impresa battendo in quattro set Dusan Lajovic e regalandosi così un match di livello contro Cameron Norrie, che affrontò nelle qualificazioni degli Internazionali di Roma 2020 riuscendo anche a batterlo.

Intanto però la classifica di Zeppieri inizia a sorridere. Il successo di quest’oggi permette all’azzurro un sostanzioso salto nel ranking mondiale, salendo virtualmente fino al numero 107, in quello che rappresenterebbe il suo best ranking. I 72 punti guadagnati (comprendenti anche quelli delle qualificazioni) lo farebbero salire fino a quota 559, con un guadagno di ben 26 posizioni.

Una vittoria contro Norrie permetterebbe all’azzurro di entrare per la prima volta in top 100 in classifica mondiale. Il terzo turno varrebbe infatti altri 50 punti in classifica che lo porterebbero virtualmente fino al numero 98 nel ranking. Ovviamente, più si avanza e più i punti aumenterebbero, con la riforma dei ranking.

Un passaggio agli ottavi di finale gli permetterebbe di entrare in top 80, precisamente al numero 78, con 709 punti, mentre i quarti lo porterebbero addirittura a superare Stan Wawrinka al numero 55 del ranking. La semifinale gli permetterebbe un ingresso prepotente nella top 30 del ranking, la finale lo spingerebbe fino al numero 18 al mondo superando Adrian Mannarino e il successo finale fino al numero 14 del ranking mondiale superando Frances Tiafoe. Ma da un bel po’, stiamo volando di fantasia.

AUSTRALIAN OPEN 2024, IL RANKING DI GIULIO ZEPPIERI

Punteggio al 15 gennaio: 487 punti (#133)

Punteggio con il secondo turno: 559 punti (#107)

Eventuale punteggio con il terzo turno: 609 punti (#98)

Eventuale punteggio con gli ottavi di finale: 709 punti (#78)

Eventuale punteggio con i quarti di finale: 909 punti (#55)

Eventuale punteggio con la semifinale: 1309 punti (#30)

Eventuale punteggio con la finale: 1809 punti (#18)

Eventuale punteggio con il successo agli Australian Open: 2309 punti (#14)

Foto: LaPresse

