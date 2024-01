Australian Open, giovedì con l’interessante sfida Alcaraz-Sonego. Cinque italiani in campo

Domani ci sarà la quinta giornata degli Australian Open 2024 e con essa si chiuderanno i secondi turni di entrambi i tabelloni. Torneranno dunque in campo coloro che finora hanno disputato solo una partita, vincendola. Ecco quindi che rivedremo in azione diversi big e anche cinque italiani.

In campo maschile c’è grande attesa per la sfida sulla Rod Laver Arena (la seconda di giornata) tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 al mondo) e l’italiano Lorenzo Sonego (n.46 del ranking). Sarà un match quasi impossibile per il nostro portacolori, che proverà comunque a mettere in campo grande determinazione come fatto nel primo turno contro Daniel Evans (vinto per 4-6 7-6 6-2 7-6), per cercare almeno di mettere in difficoltà un avversario nettamente più forte sulla carta (e reduce dal facile successo in tre set all’esordio contro Richard Gasquet). Tra Sonego e Alcaraz c’è soltanto un precedente: risale al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2021, e in quel caso vinse l’azzurro in due set. Erano però altri tempi (basti pensare che in quel torneo il giocatore iberico era proveniente dalle qualificazioni), e ora lo spagnolo classe 2003 sembra più pronto che mai per prendersi la rivincita.

Altri match interessanti saranno Daniil Medvedev contro Emil Ruusuvuori (2-0 nei precedenti) e Alexander Zverev contro lo slovacco Lukas Klein (0-0): qui i favoriti saranno ovviamente il russo (5-7 6-2 6-4 rit. per lui all’esordio contro il francese Atmane) e il tedesco (4-6 6-3 7-6 6-3 al debutto contro il suo connazionale Koepfer), che non dovranno però sottovalutare i rispettivi avversari, per evitare brutte sorprese. Inoltre, andranno seguite con attenzione anche le sfide Casper Ruud-Max Purcell (1-1 nei precedenti), Hubert Hurkacz-Jakub Mensik (0-0) e Grigor Dimitrov-Thanasi Kokkinakis (0-0).

Oltre a Sonego, l’Italia avrà in campo anche Giulio Zeppieri: dopo il bellissimo successo al primo turno contro il serbo Dusan Lajovic, l’azzurro classe 2001 sfiderà Cameron Norrie (testa di serie n.19) e proverà a battere nuovamente il britannico dopo averlo già fatto nelle qualificazioni del Masters 1000 di Roma (unico precedente tra i due). Vista la crescita di Norrie in questi ultimi anni, non sarà di certo facile per l’azzurro, che avrà dunque bisogno della prestazione perfetta per concedere il bis.

Nel torneo femminile, invece, l’incontro più importante sarà quello della polacca Iga Swiatek. In seguito all’agile esordio contro la statunitense Sofia Kenin, la numero 1 al mondo affronterà la statunitense Danielle Collins nel match d’apertura sulla Rod Laver Arena e cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta nella semifinale degli Australian Open 2022 (4-0 in favore della polacca invece negli altri precedenti). Torneranno poi in campo anche la kazaka Elena Rybakina (n.3 al mondo) e la statunitense Jessica Pegula (n.5 WTA), per sfidare rispettivamente la russa Anna Blinkova e la francese Clara Burel in due match da non prendere sottogamba.

Per quanto riguarda le italiane, saranno ben tre a scendere in campo. Sulla carta la sfida più difficile ce l’ha Elisabetta Cocciaretto (n.66 WTA), che, dopo l’esordio convincente contro la svizzera Lulu Sun, dovrà affrontare per la prima volta in carriera la temibile statunitense Emma Navarro (n.26 del ranking), con quest’ultima che arriverà a questa partita dopo l’affermazione in tre set contro la cinese Xiyu Wang. Le altre due azzurre impegnate domani saranno Jasmine Paolini (testa di serie n.26) e Martina Trevisan (n.59 al mondo): la prima, che è reduce dal bel successo in due set contro la russa Diana Shnaider, sfiderà la tedesca Tatjana Maria (2-1 nei precedenti in favore della tennista teutonica) e proverà a vincere per raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno di uno Slam; Trevisan (vittoriosa al debutto contro la messicana Renata Zarazua), invece, se la vedrà per la prima volta con la francese Oceane Dodin (n.95 WTA), in un match che potrebbe nascondere diverse insidie e che andrà quindi affrontato con grande attenzione.

