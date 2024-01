Australian Open, Flavio Cobolli è l'ultimo dei non qualificati per ranking al tabellone principale: poche ore per sperare...

Poche ore per sperare. Flavio Cobolli (n.101 del ranking) è l’ultimo dei non qualificati per la sua classifica al tabellone principale degli Australian Open (14-28 gennaio). Il forfait di Rafael Nadal ha liberato un posto e le porte del main draw si sono porte al francese Quentin Halys. Cobolli, attualmente nelle qualificazioni, è in attesa di capire.

Il tennista nostrano sta vivendo ore di grande tensione e speranza. Di fatto manca poco alla deadline che sancirà la chiusura del cerchio da questo punto di vista. Con l’inizio delle qualificazioni, fissato alle ore 00.00 italiane dell’8 gennaio, il regolamento prevede il seguente meccanismo.

Se ci sono ritiri dopo l’inizio delle “quali”, i posti vacanti del tabellone principale non saranno assegnati agli alternates, ovvero i tennisti in lista d’attesa come Cobolli, ma ai lucky loser, vale a dire ai giocatori che hanno perso nell’ultimo turno delle citate qualificazioni.

Si può pensare quindi che il nostro portacolori sarà destinato ad affrontare il tabellone “cadetto”, salvo comunicazioni di forfait entro le 24.00 italiane. Mancando poco meno di tre ore alla scadenza, è ragionevole pensare che Cobolli avrà un percorso non dalla porta principale.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...