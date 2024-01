Australian Open, chiunque potrebbe affrontare Nadal al primo turno. Lo spauracchio che spaventa anche Djokovic e Sinner

Rafael Nadal ha fatto il proprio ritorno in campo dopo praticamente un anno di inattività e si è subito dimostrato in una pimpante condizione fisica. Il fuoriclasse spagnolo ha infatti fornito un paio di prestazioni decisamente convincenti al torneo ATP 250 di Brisbane, surclassando prima l’austriaco Dominic Thiem (7-5, 6-1) e poi l’australiano Jason Kubler (6-1, 6-2). Il mancino di Manacor ha così staccato il biglietto per i quarti di finale, dove sarà chiamato ad affrontare l’altro padrone di casa Jordan Thompson.

Sulla carta non dovrebbe essere un impegno proibitivo per il 37enne, che ha già messo nel mirino una potenziale semifinale contro il bulgaro Grigor Dimitrov (favorito contro l’australiano Hijikata) e l’annunciato atto conclusivo contro il danese Holger Rune (atteso prima dal padrone di casa Duckworth e poi dal vincente del confronto tra il russo Roman Safiullin e il nostro Matteo Arnaldi). La classe cristallina di uno dei tennisti più forti e vincenti di tutti i tempi non si è persa nel corso dei dodici mesi lontano dall’agonismo.

C’erano parecchi punti interrogativi sulla condizione di Rafael Nadal, che sul cemento di Brisbane ha però saputo rispondere prontamente presente e non ci sono dubbi che voglia presentarsi agli Australian Open per essere grandissimo protagonista. L’iberico sarà un vero e proprio spauracchio nel primo Slam della stagione, che scatterà il prossimo 14 gennaio sul cemento di Melbourne. Rafael Nadal non sarà testa di serie e dunque potrebbe affrontare i grandi big fin dal primo turno!

Al momento l’iberico occupa il 672mo posto nel ranking ATP, ma con i risultati di Brisbane sta risalendo la graduatoria: ora è virtualmente 451mo, vincendo il torneo tornerebbe a ridosso della top-200. Un fenomeno del suo rango non può essere un avversario gradito in qualsiasi frangente di una competizione, figuriamoci già al primo turno.

Il sorteggio potrebbe davvero regalare sfide mozzafiato contro Novak Djokovic (il numero 1 al mondo conduce per 30-29 nei precedenti, lo spagnolo ha vinto l’ultimo testa a testa ai quarti di finale del Roland Garros 2022), con il connazionale Carlos Alcaraz (il numero 2 è sotto per 2-1), con il russo Daniil Medvedev (Nadal conduce per 5-1 nei precedenti, tra cui la trionfale finale agli Australian Open 2022) e anche con il nostro Jannik Sinner (il numero 4 del ranking ATP è sotto per 3-0, l’ultimo è l’ottavo di finale al Roland Garros 2021).

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...