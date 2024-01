Australian Open: Aryna Sabalenka torna in finale, battuta in due set Coco Gauff

Aryna Sabalenka è ancora in finale agli Australian Open. La bielorussa prosegue la sua difesa del titolo, centrando la tredicesima vittoria consecutiva a Melbourne. In quella che poteva sembrare quasi una finale anticipata, vista la possibile avversaria nell’ultimo atto, la numero due del mondo ha superato Coco Gauff in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco, prendendosi la rivincita per la sconfitta in finale all’ultimo US Open.

La tennista bielorussa è la prima giocatrice a centrare la finale per il secondo anno consecutivo da Serena Williams, che giunse nell’ultimo atto dello Slam australiano nel 2016 e 2017. Un torneo finora strepitoso per Sabalenka, che non ha concesso un set a tutte le avversarie ed è stata proprio la sola Gauff a spingersi per la prima volta oltre i quattro game vinti, segnale comunque di una prestazione di ottimo livello anche da parte dell’americana.

La terza finale Slam della carriera Sabalenka se la prende con i suoi 33 vincenti contro i 22 dell’americana, che non è mai riuscita a trovare una risposta vincente. Ventotto gli errori non forzati da parte della bielorussa ed invece sono venti quelli di Gauff.

Sabalenka vince otto dei primi nove punti giocati e si prende subito il break. Gauff, però, riesce a replicare immediatamente e trova il controbreak. La numero due del mondo torna ancora avanti di un break nel sesto gioco, ma nel decimo game, nel momento di servire per il set, ha un passaggio a vuoto e Gauff ne approfitta subito. L’americana salva anche un set point nel decimo game, ma riesce a pareggiare i conti. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto da Sabalenka per 7-2.

Ad inizio secondo set Gauff rischia di crollare, ma rimane attaccata al match, annullando due palle break in apertura. Dall’altra parte, invece, Sabalenka non concede nulla nei propri turni di servizio. Gauff salva un’altra palla break nel settimo game, ma alla fine deve capitolare in un durissimo nono gioco. Sabalenka non trema al servizio e al secondo match point chiude e si prende la finale.

Tra pochissimo in campo le altre due semifinalisti. Da una parte la cinese Qinwen Zheng e dall’altra l’ucraina Dayana Yastremska, addirittura proveniente dalle qualificazioni. Per entrambe sarebbe la prima finale Slam della carriera, con Sabalenka che sarebbe nettamente favorita in ogni caso.

FOTO: LaPresse