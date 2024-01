Australian Open 2024, Sabalenka-Gauff vale la finale e il 2° posto WTA. Zheng-Yastremska si sfidano per continuare il sogno

Con le vittorie odierne dell’ucraina Dayana Yastremska e della cinese Qinwen Zheng si è delineato definitivamente il quadro delle semifinali femminili agli Australian Open 2024. Ora non resta dunque che attendere fino a domani, giovedì 25 gennaio, per conoscere gli esiti delle partite con in palio l’ultimo atto del primo Slam stagionale. Nel frattempo, andiamo a scoprire qualcosa in più sulle sfide che ci aspettano.

La prima semifinale sarà quella tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, in programma sulla Rod Laver Arena non prima delle 9:30 italiane. Qui a partire favorita sarà la bielorussa (n.2 al mondo), che, dopo aver vinto nettamente tutte le cinque partite finora disputate quest’anno a Melbourne, andrà a caccia del sesto successo, per conquistarsi la possibilità di lottare in finale per il secondo trionfo consecutivo agli Australian Open.

Per Sabalenka non sarà però facile vincere, perché Gauff (n.4 ufficiale ma già certa di salire almeno al n.3 al termine di questo torneo) rappresenta un ostacolo difficile da superare. La statunitense classe 2004, che è reduce da un match durissimo contro l’ucraina Marta Kostyuk (la vittoria è arrivata solo al terzo set con il punteggio di 7-6 6-7 6-2 dopo oltre tre ore di gioco), ha infatti tutte le carte in regola per fare male alla sua avversaria e, se non sentirà la stanchezza dei quarti, potrà sicuramente provare a raggiungere la finale degli Australian Open per la prima volta in carriera. È importante sottolineare che Gauff è avanti per 4-2 nei precedenti e che in palio domani ci sarà, oltre a una vittoria di grandissimo valore, anche la posizione numero 2 del ranking femminile.

A seguire andrà in scena la seconda semifinale femminile, ovvero Qinwen Zheng contro Dayana Yastremska. Per entrambe si tratta dell’occasione della vita, visto che prima d’ora il miglior risultato Slam era stato per la cinese il quarto di finale agli US Open 2023 e per l’ucraina addirittura gli ottavi a Wimbledon 2019. Nessuna delle due vorrà dunque perdere questo treno importantissimo.

Sia Zheng (testa di serie n.12) che Yastremska (n.93 WTA) hanno finora lasciato per strada qualcosa in questo Slam (tre set la cinese e uno l’ucraina), dimostrando di avere alcuni punti deboli, ma, nel complesso, tutte e due le tenniste hanno il merito di aver sfruttato al meglio un tabellone abbastanza favorevole (soprattutto per la testa di serie n.12, che addirittura non ha affrontato neanche una testa di serie), per arrivare fino al penultimo atto. Da segnalare che Zheng e Yastremska non si sono mai affrontate in carriera, e questo non fa altro che aumentare l’imprevedibilità di un incontro che varrà tantissimo.

Foto: LaPresse