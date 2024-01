Australian Open, Carlos Alcaraz batte agilmente Gasquet e raggiunge Sonego al secondo turno

Tutto abbastanza facile per Carlos Alcaraz all’esordio agli Australian Open 2024. Sul cemento di Melbourne, lo spagnolo (n.2 al mondo), al rientro in questo Slam dopo l’assenza dell’anno scorso per infortunio, fa fatica soltanto nel primo set contro il francese Richard Gasquet, poi inserisce le marce alte e va a chiudere facilmente la partita per 7-6(5) 6-1 6-2 in due ore e 24 minuti di gioco. Ora al prossimo il classe 2003 dovrà vedersela con l’italiano Lorenzo Sonego, dopo che quest’ultimo è uscito vincitore dalla sfida odierna contro il britannico Daniel Evans.

La partita inizia in modo molto movimentato: entrambi i tennisti si procurano palle break (ben nove Alcaraz e una Gasquet), ma nessuno dei due riesce ad allungare e la conseguenza è il 4-4. Poi il set diventa più tranquillo e, senza altre occasioni per allungare, si arriva al decisivo tie-break: qui l’equilibrio regge fino al 5-5, poi lo spagnolo aumenta il ritmo e con due punti di fila (7-5) si prende il primo set.

La vittoria del primo parziale regala grande carica ad Alcaraz e a inizio secondo set lo spagnolo vola rapidamente sul 3-0. Nel quarto gioco il numero 2 al mondo ha addirittura la possibilità di andare sul 4-0, ma Gasquet è bravo ad annullare tre palle break prima di portarsi sull’1-3. Si tratta però soltanto di un fuoco di paglia per il francese, perché subito dopo Alcaraz torna a dominare e arriva rapidamente al netto 6-1.

Con l’ampio vantaggio in tasca, l’iberico inizia il terzo set con grande serenità e in pochissimo tempo raggiunge il 4-0. Poi Gasquet ha un piccolo sussulto e trova l’1-4, ma poco dopo Alcaraz conferma definitivamente la sua superiorità, chiudendo la partita con il 6-2 al quinto match point dopo aver annullato una palla break.

STATISTICHE – Guardando le statistiche a fine partita, si può notare subito la differenza netta tra i due tennisti in campo oggi. Un dato importante è il conto dei vincenti-errori non forzati di Alcaraz: 53-26, contro il 19-28 di Gasquet. Per lo spagnolo c’è poi una migliore percentuale per quanto riguarda i punti vinti sia con la prima in campo (73% contro il 59% del francese) sia con la seconda (66% contro il 35% del suo avversario). Da segnalare inoltre le quattro palle break (su 16 occasioni) convertite dal classe 2003, contro le 0 (su 2) trasformate dal transalpino.

Foto: LaPresse

