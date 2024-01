Australian Open 2023, le condizioni di Novak Djokovic: il serbo si allena a Melbourne

Ci sono novità sulle condizioni di Novak Djokovic in vista degli Australian Open 2024. Il n.1 del mondo, grande favorito della vigilia per la conquista del suo 25° Slam (l’undicesimo a Melbourne), ha iniziato la sua preparazione sui campi in cemento australiani. C’era curiosità dopo quanto accaduto nel corso della United Cup 2024. Djokovic, infatti, era uscito di scena con la sua Serbia, opposto all’Australia, per via del ko contro Alex de Minaur.

Una sconfitta in cui il problema al polso destro ha inciso non poco sul rendimento dell’asso nativo di Belgrado, al cospetto comunque di un de Minaur particolarmente ispirato. Ebbene, nel suo primo training nella Rod Laver Arena, Nole non ha mostrato particolari problemi circa l’esecuzione dei colpi.

Djokovic, infatti, ha effettuato il proprio programma senza complicazioni e come era stato detto giorni fa dal suo tecnico, Goran Ivanisevic, la criticità fisica sarà risolta. Da quanto emerso dall’allenamento, le parole del coach croato paiono confermate. Non resta che attendere ulteriori riprove, ma chiaramente sarà lo Slam stesso a stabilire se la problematica al polso sarà un brutto ricordo o se tornerà nuovamente a farsi sentire.

