Atletica: Benjamin Kiplagat ucciso in Kenya. L’ugandese accoltellato a morte in Kenya, due arrestati

Benjamin Kiplagat è stato ucciso in Kenya. Il trentaquattrenne ugandese, tre Olimpiadi alle spalle, è stato accoltellato a morte vicino Eldoret, in Kenya, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Il corpo è stato ritrovato nell’autovettura del fratello.

Per l’omicidio del mezzofondista sono stati arrestati due uomini: lo scopo del delitto sarebbe risultato essere in tema di rapina, dal momento che a Kiplagat sono stati sottratti soldi e un telefono cellulare. Gli è stata tagliata la gola e il cadavere è stato rinvenuto nella stessa zona che fa da base per numerosi atleti di élite.

Kiplagat è stato portacolori dell’Uganda in tre Olimpiadi e sei Mondiali, sempre nei 3000 siepi. Si è fregiato della medaglia di bronzo ai Campionati africani del 2012.

La zona non è nuova a omicidi di atleti: negli anni scorsi la campionessa mondiale di corsa campestre Agnes Tirop, il keniano naturalizzato dal Bahrein Damaris Muthee e il ruandese Rubayita Siragi hanno tutti trovato la morte da quelle parti.

Foto: momente / Shutterstock.com

