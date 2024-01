Andrey Rublev sincero su Sinner: “Sono nei guai. Nel 2023 ha giocato in maniera surreale”

Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev ai quarti di finale degli Australian Open 2024. Il fuoriclasse altoatesino ha liquidato il russo Karen Khachanov in tre set di grandissima sostanza agonistica e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione. Il prossimo ostacolo sarà nuovamente russo e il livello si alzerà ulteriormente, visto che stiamo parlando del numero 5 del ranking ATP. Il tennista italiano ha tutte le carte in regola per imporsi e per meritarsi la semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, ma dovrà offrire un giusto di grande sostanza degno del numero 4 al mondo.

Rublev è reduce dall’autentica battaglia contro l’australiano Alex de Minaur, sconfitto soltanto al quinto set rimontando da 1-2. Un confronto titanico in cui è riuscito ad avere la meglio con enorme difficoltà, meritandosi comunque il diritto di continuare a sognare sul cemento di Melbourne. Il russo ha parlato proprio del suo prossimo avversario al termine del trionfo odierno e non si è di certo nascosto dietro a un dito: “Sinner è un giocatore che ha avuto una stagione surreale lo scorso anno ed è partito benissimo anche in questa, mi ha battuto l’ultima volta che ci siamo affrontati. Sono nei guai, ma farò del mio meglio e vedremo cosa succederà“.

Jannik Sinner è in vantaggio per 4-2 nei precedenti, l’ultimo risale alla semifinale dell’ultimo ATP 500 di Vienna vinta dall’azzurro per 7-5, 7-6(5). Nel 2023 il nostro portacolori fece festa anche agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Rublev si è imposto soltanto quando Sinner si è dovuto ritirare: agli ottavi di finale del Roland Garros 2022 sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 e agli ottavi di finale del torneo di Vienna nel 2020 (sul 2-1 nel primo set).

Andrey Rublev si è soffermato anche sulla partita odierna: “Partita fantastica da parte di de Minaur. Due settimane fa aveva detto che gli sarebbe piaciuto vedere un match così speciale. Quando ero sotto 1-2, ho fatto il break a inizio del quarto set, poi lo ha recuperato e mi sono detto che non dovevo arrendermi, ho messo in campo tutte le energie e sono riuscito a vincere. È sempre difficile giocare contro de Minaur, ci siamo affrontati già diverse volte in giro per il mondo. Erano state partite drammatiche, è uno dei giocatori più veloci del circuito, mi piace il suo modo di usare le gambe, avete visto quanto è difficile giocare contro di lui“.

Foto: Lapresse