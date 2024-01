Adriano Panatta avvisa Sinner: “Rublev può essere pericoloso, non deve…”

Spunti e riflessioni anche con il sorriso. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, amici da una vita sul campo da tennis e non solo, stanno offrendo spunti interessanti in questi giorni di Australian Open, primo Slam del 2024. A questo proposito oggi è in programma il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, quarto di finale del Major di Melbourne.

Nell’ormai noto Podcast “La Telefonata”, pubblicato su Spotify, nella puntata “Bomboloni”si è analizzato il confronto citato e Panatta ha dichiarato: “Non penso l’orario sia un problema per Sinner, visto che è abituato ad affrontare avversari in qualsiasi situazione. Non ha bisogno di questa eventuale giustificazione”, le parole di Adriano.

Nello specifico, però, una partita che può essere complicata: “Jannik è sicuramente più continuo del suo avversario, che ha scatti di ira improvvisi che palesano un chiaro squilibrio. Però, quelli sono anche degli sfoghi e se il punteggio dovesse essere equilibrato nelle fasi decisive, allora il russo potrebbe diventare pericoloso“, ha affermato Panatta.

“Sarà importante cominciare bene e mettersi in una condizione di vantaggio per fare più danni nella testa del russo. Sarebbe stato meglio Alex de Minaur, come incrocio tecnico, ma comunque se Sinner giocherà bene è migliore del suo avversario odierno“, ha concluso.

Foto: LaPresse