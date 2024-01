A che ora Sonego-Evans, Australian Open 2024: programma, tv, streaming

Domani, martedì 16 gennaio, Lorenzo Sonego farà il proprio esordio nell’edizione 2024 degli Australian Open. Il piemontese giocherà contro il britannico Daniel Evans e cercherà di far valere le proprie qualità contro l’insidioso britannico. Si prevede una sfida interessante, resa tale anche dal punto interrogativo sulle condizioni del tennista del Regno Unito.

Evans si era infortunato seriamente al tendine d’Achille nel torneo di Vienna, sul finire del 2023, e quindi non può essere al top della sua condizione. Un aspetto di cui dovrà approfittare il torinese, desideroso di iniziare bene la sua avventura a Melbourne, andando ad arricchire la presenza italiana nel secondo turno.

Sonego non viene da un periodo però così brillante, tra alti e bassi. La partita offre un’opportunità per far bene e il nostro portacolori dovrà essere abile a coglierla per proseguire nel percorso nel primo Slam della stagione. Dal punto di vista tecnico sarà fondamentale per lui la combinazione servizio-dritto, tale da garantirgli non pochi punti.

La partita tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-EVANS AUSTRALIAN OPEN 2024

Martedì 16 gennaio

Campo 3 – Inizio alle ore 01.00 italiane

[WC] J. McCabe (AUS) vs A.Michelsen (USA)

[27] E. Navarro (USA) vs X. Wang (CHN)

[11] J. Ostapenko (LAT) vs [WC] K. Birell

D. Evans (GBR) vs L. Sonego (ITA)

SONEGO-EVANS AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

