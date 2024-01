A che ora Milano-VakifBank Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi martedì 16 gennaio (ore 20.00) si gioca Milano-VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina sarà impegnata di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud contro la corazzata turca nell’ultimo match della Pool A. Si tratta di uno scontro diretto per il primo posto in classifica che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale (la seconda in graduatoria dovrà passare dai playoff).

Le ragazze di coach Marco Gaspari dovranno vedersela contro le Campionesse d’Europa allenate da Giovanni Guidetti. Milano ha vinto il confronto d’andata con un secco 3-0 nella metropoli anatolica e si trova al comando del gruppo A con 5 successi (15 punti, 15-1 il conto set), mentre le avversarie inseguono con 4 vittorie (12 punti, 12-4 il conto set). Milano ha dunque bisogno di vincere un set per garantirsi il primato in classifica, in caso di sconfitta per 3-0 si andrà a guardare il quoziente punti.

Milano si affiderà soprattutto alla grande ex Paola Egonu. L’opposto ha conquistato la Champions League con il VakifBank nella passata stagione. L’attaccante sarà affiancata da Myriam Sylla e agirà sotto la regia di Alessia Orro. Dall’altra parte della rete spiccano Jordan Thompson, Gabi, Zehra Gunes, Chiaka Ogbogu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 16 gennaio

Ore 20.00 Allianz Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul- Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

