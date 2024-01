A che ora gioca Sinner al Kooyong Classic contro Polmans e dove vederlo in tv: programma in chiaro, streaming

Domani, mercoledì 10 gennaio, Jannik Sinner farà il proprio esordio nel 2024. Dopo aver scelto di non disputare match ufficiali in avvicinamento agli Australian Open (14-28 gennaio), il n.4 del mondo disputerà il tradizione torneo di esibizione del Kooyong Classic a Melbourne (Australia) per testarsi in vista dell’esordio nello Slam in territorio oceanico.

Sinner darà il via alle danze contro il padrone di casa Marc Polmans. Sulla carta, una partita nettamente ad appannaggio dell’italiano, ma bisognerà fare attenzione. Jannik non gioca da fine novembre e ha deciso di dedicarsi molto all’allenamento e anche al potenziamento muscolare. Vedremo se il tennista nostrano risentirà un po’ dei carichi di lavoro e sarà anche un po’ imballato al cospetto dell’australiano.

Non ci sono precedenti tra i due e dunque il tennista nostrano dovrà scoprire in campo le caratteristiche del suo rivale, trovando chiaramente le contromisure. Da capire soprattutto fisicamente come starà il ragazzo di Sesto Pusteria, particolarmente atteso in vista dell’inizio del Major.

La partita tra Jannik Sinner e Marc Polmans, del Kooyong Classic 2024, sarà trasmessa domani a partire dalle 01.00 italiane da SuperTennis; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JANNIK SINNER AL KOOYONG CLASSICI 2024

Mercoledì 10 gennaio – Dalle 01.00 italiane

Jannik Sinner vs Marc Polmans

Andy Murray vs Marin Cilic

Holger Rune vs Karen Khachanov

Francis Tiafoe vs Zhang Zhizhen

PROGRAMMA SINNER AL KOOYONG CLASSIC 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

