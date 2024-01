A che ora Bolelli-Vavassori in semifinale agli Australian Open: dove vederli in tv e streaming, chi affronteranno

Si disputeranno entrambe domani, giovedì 25 gennaio, le semifinali del tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2024 di tennis: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori affronteranno i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer.

Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena e sarà il terzo in programma a partire dalle ore 2.00 italiane, col secondo incontro che inizierà non prima delle ore 3.00 italiane. La diretta tv di Bolelli/Vavassori agli Australian Open 2024 di tennis non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it e discovery+.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 25 gennaio – Rod Laver Arena

Dalle 2.00 ora italiana

Daniela Hantuchova / Na Li (Slovacchia / Cina) – Iva Majoli / Andrea Petkovic (Croazia / Germania)

Non prima delle 3.00 ora italiana

Tomas Machac / Zhizhen Zhang (Repubblica Ceca / Cina) – Rohan Bopanna / Matthew Ebden (India / Australia, 2)

A seguire

Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Italia) – Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer (Germania)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI AUSTRALIAN OPEN 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI