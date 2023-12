Yeman Crippa favorito agli Europei Cross: "Manca Ingebrigtsen, ma gli avversari...". Battocletti: "Combattente e convinta"

Giornata di vigilia per l’Italia, che domani cercherà di essere grande protagonista agli Europei di Cross. La rassegna continentale riservata alla corsa campestre andrà in scena a Bruxelles (Belgio), dove il Bel Paese potrà fare affidamento soprattutto su di elementi di lusso come Yeman Crippa e Nadia Battocletti, senza dimenticarsi della staffetta mista chiamata a difendere il titolo. Si preannuncia grande spettacolo dopo l’edizione dello scorso anno disputata a Venaria Reale, ci sarà da divertirsi lungo un tracciato ondulato che potrebbe anche essere condizionato da pioggia e fango.

Yeman Crippa ha spiegato la situazione attraverso i canali federali: “È un bel percorso, per le mie caratteristiche può andare molto bene. La pioggia di oggi e quella attesa per domani complica le cose, la mia sarà l’ultima gara della giornata, quindi di fango me ne aspetto tantissimo, ma il cross è così, e proviamo a correre forte in ogni condizione. Jakob Ingebrigtsen non c’è ma questo non significa che non ci siano avversari. Chiaro che stavolta non saranno fuori portata come invece poteva essere Ingebrigtsen“.

Il trentino ha poi concluso: “Cerchiamo di fare le mosse giuste ma mai sottovalutare gli outsider. Per me questo cross rappresenta la sostanziale chiusura di un 2023 di cui non sono stato soddisfattissimo e l’inizio ideale di un 2024 in cui spero di far gioire tutti gli italiani”.

Nadia Battocletti è sembrata molto pimpante: “Vedrete una Nadia combattente e convinta del cammino che ha fatto. Sarà dura, tosta e lunga, ci dovrò mettere anima e corpo. Il fatto che da quest’anno la gara sia stata allungata a 9 km non mi cambia molto: potrebbe essere soltanto un po’ più ‘noiosa’ all’inizio. Il percorso è complesso, col fango diventa ancora più tecnico ma è lì che escono fuori le più forti”. La European Athletics ha presentato la gara come un testa a testa tra lei e la norvegese campionessa in carica Karoline Bjerkeli Grovdal. “Aggiungo la britannica Jessica Warner-Judd, ma le sorprese possono esserci sempre. E anche come squadra, vogliamo provare a prenderci per la prima volta nella storia una medaglia assoluta”.

