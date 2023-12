We Run Rome 2023: risultati e classifica. Yaremchuk firma il bis, Salvarolo batte Meucci

La We Run Rome 2023 ha concluso l’annata agonistica sul suolo italiano e ha regalato grande spettacolo lungo le strade della Capitale, con la partecipazione di circa 8.000 podisti in quella che è ormai una Classica di San Silvestro. Una fitta pioggiorellina si è abbattuta sul capoluogo laziale, ma non ha frenato l’entusiasmo degli atleti al via nell’ultimo giorno dell’anno.

Secondo sigillo consecutivo per Sofiia Yaremchuk, fresca primatista italiana di Maratona. L’azzurra, che vive e si allena proprio a Roma, ha dominato la gara femminile, completando i dieci chilometri con il tempo di 33:39. Un assolo perentorio e chiuso con oltre due minuti di vantaggio nei confronti di Sara Carnicelli (35:56), mentre Giulia Giorgi ha completato il podio (36:55). Sofiia Yaremchuk ha dichiarato di puntare alla mezza maratona degli Europei, in programma a giugno proprio nella Città Eterna, e poi andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La gara si è snodata tra i luoghi più ricchi di storia e di fascino di Roma: dal Circo Massimo a piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, con partenza e arrivo allo stadio delle Terme di Caracalla. La prova maschile è stata vinta da Pasquale Salvarolo: il 24enne pugliese ha primeggiato in 29:11, avendo la meglio nel serrato duello con Daniele Meucci (29:15), che inseguiva il quarto sigillo consecutivo in questa manifestazione. Terzo posto per Daniele D’Onofrio in 29:46.

Foto: FIDAL

