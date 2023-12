Vuelta a España 2024, presentato il percorso a Madrid: partenza da Lisbona, tante salite e due crono

È andata in scena all’Hotel Auditorium Madrid Marriott la presentazione della 79ª edizione della Vuelta a España. Il terzo GT stagionale si è mostrato nelle proprie caratteristiche e ci sarà da faticare non poco per i corridori, per le tante salite da affrontare, oltre che due cronometro individuali.

Come era già noto, la Vuelta partirà da Lisbona il 17 agosto e si concluderà a Madrid l’8 settembre. 21 tappe che prevedono dieci partenze e sei arrivi inediti, toccando e 2 Paesi: Portogallo e Spagna. Vi saranno nove arrivi ad alta quota, tre dei quali mai presenti in questa corsa. Il riferimento e a Yunquera, Cazorla e a Puerto de Ancares. Il tutto corredato da ben otto frazioni nelle quali la strada salirà decisamente.

Il via alle danze sarà dato da una crono tra Lisbona e Oeiras e si rimarrà in territorio lusitano nelle prime tre tappe. Nella Plasencia – Pico Villuercas di 167 km si entrerà in Spagna attraverso l’Estremadura. L’Andalusia ospiterà, poi, quattro frazioni e a chiusura della prima settimana vi saranno due stage che potrebbero già voler dire molto in termini di classifica generale, vale a dire l’ottava Ubeda – Cazorla (159 km) e la nona Motril – Granada (178 km).

Nella seconda settimana vi saranno diverse erte da scalare, considerando l’undicesima frazione e la dodicesima da annotare sul taccuino personale. Nella successiva, tra Lugo e Passo di Ancares, bisognerà fare decisamente attenzione, ma ancor di più nel week end quando il gruppo giungerà nelle Asturie, con partenza da Infiesto e arrivo sull’assai impegnativo Cuitu Negru.

Nella terza e ultima settimana bisognerà dar fondo a tutto quello che è rimasto nelle gambe, considerando la tappa che terminerà a Lagos de Covadong e la n.17 tra Arnuero e Santander, prima di arrivare alle frazioni che si svolgeranno tra Vitoria-Gasteiz – Maeztu e il Parco Naturale di Izki, Logroño e l’Alto de Moncalvillo e tra Villarcayo e Picón Blanco. A Madrid, una cronometro a suggellare il tutto.

PERCORSO VUELTA A ESPAÑA 2024

Prima tappa – 17 agosto – Lisboa – Oeiras 12 km

Seconda tappa – 18 agosto – Cascais – Ourém 191 km

Terza tappa – 19 agosto – Lousã – Castelo Branco 182 km

Quarta tappa – 20 agosto – Plasencia – Pico Villuercas 167 km

Quinta tappa – 21 agosto – Fuente del Maestre – Sevilla 170 km

Sesta tappa – 22 agosto – Carrefour sur. Jerez de la Frontera – Yunquera 181 km

Settima tappa – 23 agosto – Archidona – Córdoba 179 km

Ottava tappa – 24 agosto – Ubeda – Cazorla 159 km

Nona tappa – 25 agosto – Motril – Granada 178 km

Decima tappa – 27 agosto – Ponteareas – Baiona 160 km

Undicesima tappa – 28 agosto – Campus Tecnológico Cortizo. Padrón – Campus Tecnológico Cortizo. Padrón 164 km

Dodicesima tappa – 29 agosto – Orense – Estación de montaña de Manzaneda 133 km

Tredicesima tappa – 30 agosto – Lugo – Puerto de Ancares 171 km

Quattordicesima tappa – 31 agosto – Villafranca del Bierzo – Villablino 199 km

Quindicesima tappa – 1° settembre – Inifiesto – Valgrande-Pajares. Cuitu Negru 142 km

Sedicesima tappa – 3 settembre – Luanco – Lagos de Covadonga 181 km

Diciassettesima tappa – 4 settembre – Monumento Juan del Castillo. Arnuero – Santander 143 km

Diciottesima tappa – 5 settembre – Vitoria-Gasteiz – Maeztu-Parque Natural de Izki 175 km

Diciannovesima tappa – 6 settembre – Logroño – Alto de Moncalvillo 168 km

Ventesima tappa – 7 settembre Villarcayo – Picón Blanco 188 km

Ventunesima tappa – 8 settembre – Distrito Telefónica – Madrid 22 km

