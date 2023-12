Volley, ufficializzate sedi e date della Nations League 2024. Il cammino degli Azzurri verso Parigi

La FIVB ha reso note sedi e date delle Pool della Nations League di volley maschile 2024, evento fondamentale che assegnerà di fatto gli ultimi pass olimpici verso i Giochi di Parigi. Un obiettivo da non fallire per l’Italia, non ancora qualificata per la rassegna a cinque cerchi ma in prima posizione nel ranking in ottica ripescaggio per le Olimpiadi.

Gli Azzurri del CT Ferdinando De Giorgi occupano la terza piazza nella graduatoria mondiale, dietro a due nazionali che hanno già staccato il ticket per la capitale francese. Ricordiamo che, sulla base del ranking FIVB al termine della fase a gironi della VNL 2024, voleranno a Parigi le migliori cinque formazioni non ancora qualificate, con priorità per i continenti non ancora rappresentati.

Giannelli e compagni scenderanno in campo nella prima settimana a Rio De Janeiro (in Brasile) dal 21 al 26 maggio, per poi trasferirsi a Ottawa (in Canada) dal 4 al 9 giugno, mentre il terzo e ultimo raggruppamento si terrà a Lubiana (in Slovenia) dal 18 al 23 giugno. La sede delle Final Eight, previste dal 27 al 30 giugno, verrà annunciata in un secondo momento.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE 2024

WEEK 1 (21-26 MAGGIO)

Pool a Rio de Janeiro (Brasile): Italia, Brasile, Serbia, Iran, Argentina, Cuba, Giappone, Germania.

WEEK 2 (4-9 GIUGNO)

Pool a Ottawa (Canada): Italia, Canada, Argentina, Serbia, Stati Uniti, Olanda, Francia, Cuba.

WEEK 3 (18-23 GIUGNO)

Pool a Lubiana (Slovenia): Italia, Slovenia, Serbia, Polonia, Turchia, Cuba, Argentina, Bulgaria.

FINALI (27-30 GIUGNO)

Sede da definire

