Volley, Trento espugna il Podpromie! Asseco Resovia battuto 3-0, terza vittoria in Champions League

Trento ha fornito un’autentica prova di forza in Champions League di volley maschile e ha sconfitto l’Asseco Resovia con un secco 3-0 (25-21; 26-24; 25-20), espugnando il sempre infuocato Podpromie. I dolomitici hanno surclassato il temibile avversario polacco e hanno così infilato la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea, confermandosi al comando del gruppo B con 3 successi (9 punti). I Campioni d’Italia allungano nei confronti del Resovia (1 vittoria, 3 punti), in attesa del risultato del confronto tra Tours (1 vittoria, 3 punti) e Lubiana (ancora fermo al palo), e compiono un passo importante verso il primato nel raggruppamento che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre la seconda classificata dovrà passare dai playoff.

Trento, che era reduce dalla prima sconfitta stagionale (contro Modena in Superlega, perdendo così il primo posto nella classifica del campionato), ha preso margine nella parte centrale del primo set, surclassando i padroni di casa in tutti i fondamentali. Il secondo parziale è stato invece lottato punto a punto, i dolomitici hanno anche dovuto recuperare tre break insidiosi nella fase calda (21-19, 22-20, 23-21) e hanno annullato un set-point sul 23-24, imponendosi poi ai vantaggi. L’Asseco Resovia è un po’ uscito dal campo nella terza frazione, i ragazzi di coach Fabio Soli hanno preso il largo in avvio (8-4 e 15-11) e hanno controllato la situazione riuscendo a chiudere i conti in un’ora e mezza di gioco.

Prestazione di rilievo da parte di tutti gli attaccanti: 14 punti per l’opposto Kamil Rychlicki (57% in fase offensiva), XX sigilli per lo schiacciatore Alessandro Michieletto (14 punti, 2 ace, 2 muri, 48% in attacco), l’altro martello Daniele Lavia è andato a referto con 16 punti (56%). La regia di Riccardo Sbertoli ha coinvolto anche i centrali Jan Kozamernik (4 punti) e Marko Podrascanin (6, 2 muri), buon lavoro del libero Gabriele Laurenzano. All’Asseso Resovia, allenato da Giampaolo Medei, non sono bastati il bomber Stephen Boyer (16 punti) e i martelli Klemen Cebulj (9) e Yacine Louati (12).

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini