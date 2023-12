Volley, trasferta alla portata in Belgio per Civitanova. Obiettivo blindare il primo posto

Trasferta alla portata per Civitanova nella terza giornata della fase a gironi della CEV Champions League 2023-2024. I marchigiani, domani alle 20.30, faranno visita ai belgi del Greenyard Maaseik, con l’obiettivo di blindare il primo posto nella poule E della massima competizione europea. Per la squadra italiana due successi in due apparizioni, per i padroni di casa in questa competizione è arrivata una vittoria e una sconfitta.

Inutile girarci intorno, in sede di sorteggio la Cucine Lube Civitanova è stata assai fortunata, con un girone in cui appariva nettamente la favorita. La fortuna poi c’è da meritarsela sul campo, e i ragazzi di Blengini lo stanno facendo alla perfezione. All’esordio in Champions vittoria netta per 3-0 contro i rumeni dell’Arcada Galati, punteggio replicato anche alla seconda uscita sul campo di Praga, l’avversario sulla carta più ostico di questo raggruppamento. In campionato la Lube sta vivendo una stagione di alti e bassi, alternando prestazioni da grande squadra a contro indicazioni che fanno preoccupare. Nella classifica della nostra Superlega Civitanova occupa attualmente la quinta posizione con sei vittorie e tre sconfitte, rialzando la testa nell’ultimo weekend a Cisterna dopo la batosta subita davanti ai propri tifosi contro Trento.

La certezza dei vice campioni d’Italia di chiama Luciano De Cecco, regista che fa girare il gioco come pochi suoi colleghi. In diagonale con lui gioca il turco Adis Lagumdžija, arrivato quest’anno da Modena e che se in serata capace di creare il panico nel muro e nella difesa avversaria. Non ci sono problemi al centro, dove soprattutto il francese Barthélémy Chinenyeze sta disputando una stagione sopra le righe: sempre attento e con grandi percentuali in attacco e mortifero dalla linea dei nove metri.

Come schiacciatori Belngini solidamente si affida al sempre affidabile Ivan Zaytsev, che in un modo o nell’altro il suo peso nella partita lo fa sempre sentire, e ad Aleksandar Nikolov. Il giovane attaccante italiano ha si compiuto un deciso passo avanti anche rispetto alla scorsa stagione, ma è ancora troppo incostante. Ci sono serate in cui la sua ricezione non riesce mai ad esser precisa, e ne risentono parecchio anche le sue percentuali in attacco. Per questo il tecnico dei marchigiani si tiene sempre pronto Marlon Yant, che possiamo definirlo il settimo titolare di Civitanova.

Gli avversari della compagine italiana questa sera sono i belgi del Greenyard Maaseik, che nel girone hanno battuto l’Arcada Gelati ma all’esordio si erano dovuti inchinare al cospetto dei cechi del Praga. In campionato la squadra allenata dall’italiano Fulvio Bertini occupa la quarta posizione con 4 vittorie e 4 sconfitte, dopo che l’anno scorso la cavalcata è stata fino alla finale play-off poi persa contro Roeselare.

In cabina di regia agisce il palleggiatore estone Renet Vanker, conosciuto da noi italiani nella fase a gironi dell’Europeo di quest’anno. La principale bocca da fuoco dei belgi è l’opposto Jolan Cox, capace di variare molto e giocatore numero uno da tenere sotto controllo per il muro di Civitanova. Varietà di scelta per Bertini anche nelle bande, con una qualità che però non può essere paragonata a quella che ha a disposizione Blengini. Come martelli si alternano il ceco Adam Bartos, il croato Tino Hanzic e lo spagnolo Francisco Iribarne; a seconda dello stato di forma e del momento della partita. Al centro solitamente partono in sestetto il ceco Josef Polak e il belga Elias Thys, per una coppia di buon affidamento.

