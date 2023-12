Volley, sorpresa al Mondiale per Club: Ngapeth e Abdel-Aziz crollano contro i Sunbirds! Perugia attende il Minas

Il Mondiale per Club 2023 di volley maschile si è aperto con una sorpresa a Bangalore (India). L’Halkbank Ankara, una delle grandi favorite per la conquista del titolo insieme a Perugia (detentrice del trofeo) e alle compagini brasiliane, è crollato al cospetto dei poco quotati Suntory Sunbirds. La formazione giapponese ha travolto l’accreditato sestetto turco con un secco 3-0 (25-23; 25-23; 25-16) grazie ai colpi dell’indemoniato schiacciatore Alain Junior (15 punti, 3 muri, 3 ace) e del formidabile opposto Dmitriy Muserskiy (14), senza dimenticarsi dei nove sigilli dell’altro martello Kenya Fujinaka sotto la regia del capitano Masaki Oya.

Si sono dovuti inchinare i favoritissimi Earvin Ngapeth (10 punti), Nimir Abdel-Aziz (8) e John Perrin (11), che poche settimane fa avevano regolato Piacenza in Champions League. La Pool B si è così rimescolata rispetto ai pronostici della vigilia. L’Halkbank Ankara sarà obbligato a battere i brasiliani del Sada Cruzeiro per sperare di qualificarsi alle semifinali, ma potrebbe non bastare. In precedenza i sudamericani incroceranno proprio i Campioni d’Asia.

Perugia esordirà domani (giovedì 7 dicembre, ore 16.00) contro l’Itambé Minas. I brasiliani non hanno avuto particolari problemi a liquidare l’Ahmedabad Defenders, modesta compagine padrona di casa che ha comunque onorato l’impegno con grande ardore. Il Minas si è imposto con un netto 3-0 (25-22; 25-23; 25-19) ed è balzato in testa alla classifica della Pool A, soprattutto grazie ai colpi del bomber Michael Sanchez (20 punti) e dello schiacciatore Marcus Vinicius (10 punti). Perugia partirà comunque con i favori del pronostico, una vittoria nella sfida di domani metterebbe nei fatti al sicuro il passaggio del turno e ipotecherebbe il primo posto.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB VOLLEY OGGI

Suntory Sunbirds vs Halkbank Spor Kulubu Ankara 3-0 (25-23; 25-23; 25-16)

Itambé Minas vs Ahmedabad Defenders 3-0 (25-22; 25-23; 25-19)

CLASSIFICHE MONDIALE PER CLUB VOLLEY

POOL A: Itambé Minas 1 vittoria (3 punti), Ahmedabad Defenders 0 vittorie (0 punti), Perugia 0*. *= 1 partita in meno

POOL B: Suntory Sunbirds 1 vittoria (3 punti), Halkbank Ankara 0 vittorie (0 punti), Sada Cruzeiro 0*. *= 1 partita in meno

Foto: FIVB