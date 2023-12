Beach volley, Nicolai/Cottafava concedono il bis! Sconfitti i campioni del mondo: che inizio alle Finals di Doha

“They did it again!” grida lo speaker di Doha riferendosi a Samuele Cottafava e Paolo Nicolai che, per la seconda volta in due settimane, battono i campioni del mondo in carica, i cechi Perusic/Schweiner (già sconfitti ai quarti di Joao Pessoa) e fanno il primo passo verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta delle Finals del Volleyball World Beach Volley Tour 2023 iniziate questo pomeriggio a Doha (Qatar).

Un successo di grande prestigio, per niente scontato, per la coppia italiana che ha vinto 2-0 una partita combattutissima e spettacolare. Nel primo set gli azzurri provano la fuga sull’11-7 ma la coppia ceca con un break di 4-0 pareggia il conto a quota 13. Gli azzurri tornano avanti sul 16-14 e non si fanno più riprendere fino al 21-18 conclusivo. Nel secondo set la coppia italiana va sotto 4-6 ma non si fa staccare, anzi prima pareggia e poi opera il sorpasso sul 12-11. Perusic/Schweiner ci riprovano scattando avanti 13-15 ma Nicolai/Cottafava tornano avanti sul 19-18. Al primo tentativo gli azzurri falliscono il match ball ma lo trasformano alla seconda possibilità e vincono con il punteggio di 22-20.

Alle 18.00 Nicolai/Cottafava affronteranno i padroni di casa Cherif/Ahmed che hanno esordito battendo al tie break Bryl/Losiak, mentre alle 19.00 debutto assoluto per l’altra coppia italiana al via, Ranghieri/Carambula che se la vedranno con i campioni europei, gli svedesi Ahman/Hellvig che hanno iniziato il loro cammino con un 2-0 rifilato ai tedeschi Ehlers/Wickler. In campo femminile, intanto, ritiro per infortunio delle svizzere Huberli/Brunner.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (21-17, 20-22, 13-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-1 (21-13, 12-21, 15-9). 16.00: Hughes/Cheng (Usa)-Melissa/Brandie (Can), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Müller/Tillmann (Ger). 7/12 11.00: Tina/Anastasija (Lat)-Melissa/Brandie (Can), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hughes/Cheng (Usa). 16.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Melissa/Brandie (Can), Tina/Anastasija (Lat)-Müller/Tillmann (Ger). 8712 12.00: Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger), Hughes/Cheng (Usa)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Mariafe/Clancy (Aus)-Huberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Nuss/Kloth (Usa)-Tainá/Victoria (Bra) 0-2 (16-21, 18-21). 17.00: Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned). 7/12 12.00: Tainá/Victoria (Bra)-Stam/Schoon (Ned), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus). 17.00: Nuss/Kloth (Usa)-Stam/Schoon (Ned), Tainá/Victoria (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0). 8/12 13.00: Stam/Schoon (Ned)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Tainá/Victoria (Bra)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Perusic/Schweiner (Cze)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (18-21, 20-22), Cherif/Ahmed (Qat)-Łosiak/Bryl (Pol) 2-1 (14-21, 22-20, 16-14). 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Partain/Benesh (Usa), Cherif/Ahmed (Qat)-Cottafava/Nicolai (Ita). 7/12 13.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Partain/Benesh (Usa), Cherif/Ahmed (Qat)-Perusic/Schweiner (Cze). 18.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Partain/Benesh (Usa), Łosiak/Bryl (Pol)-Cottafava/Nicolai (Ita). 8/12 14.00: Partain/Benesh (Usa)-Cottafava/Nicolai (Ita), Perusic/Schweiner (Cze)-Łosiak/Bryl (Pol).

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (22-20, 21-19), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-14, 19-21, 15-9). 19.00: Mol/Sørum (Nor)-Ehlers/Wickler (Ger), Åhman/Hellvig (Swe)-Carambula/Ranghieri (Ita). 7/12 14.00: George/Andre (Bra)-Carambula/Ranghieri (Ita), Mol/Sørum (Nor)-Åhman/Hellvig (Swe). 19.00: Mol/Sørum (Nor)-Carambula/Ranghieri (Ita), George/Andre (Bra)-Ehlers/Wickler (Ger). 15.00: Carambula/Ranghieri (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger), Åhman/Hellvig (Swe)-George/Andre (Bra)

Foto Fivb