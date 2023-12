Volley, Perugia vince il Mondiale per club! I Block Devils si confermano sul trono, Itambé Minas ko

Perugia ha vinto il Mondiale per Club 2023 di volley maschile, confermandosi sul trono del pianeta pallavolistico dopo aver alzato al cielo il trofeo dodici mesi fa in Brasile. I Block Devils hanno dominato la finale contro i brasiliani dell’Itambé Minas, trionfando a Bangalore (India) con un secco 3-0 (25-13; 25-21; 25-19) e chiudendo così la rassegna iridata da imbattuti, senza tra l’altro lasciare per strada un set (quattro successi in altrettanti incontri disputati, tutti per 3-0). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno conquistato il secondo titolo stagionale, visto che lo scorso 1° novembre avevano avuto modo di portare a casa la Supercoppa Italiana.

La corazzata umbra, che ieri aveva surclassato i temibili turchi dell’Halkbank Ankara di Nimir Abdel-Aziz ed Earvin Ngapeth, ha così agganciato Milano nell’albo d’oro con due affermazioni iridate. Le squadre italiane hanno vinto ben dodici Mondiali per Club: cinque per Trento (l’ultimo nel 2018), due per Milano (l’ultimo nel 1992), due appunto per Perugia (2022-2023), uno per Civitanova (2019), uno per Parma (1989) e uno per Ravenna (1991). I rossoneri hanno ampiamente fatto la differenza a muro (11-5) e al servizio (7 ace contro 0), sfruttando qualche errore di troppo degli avversari (27 contro 14), tra l’altro già battuti con un roboante 3-0 nella fase a gironi.

Perugia ha dominato il primo set in lungo e in largo, mentre nella seconda frazione ha dovuto rimontare da 2-7, acciuffando il pareggio a quota 8 e dando vita a una serrata lotta punto a punto prima della fiammata finale. La Sir Sicoma si è involata sul 2-0 e ha capito che doveva soltanto andarsi a prendersi il trofeo, portandosi subito in vantaggio nel terzo set e allungando sul 13-9 per fiaccare definitivamente la resistenza dei mai arrendevoli sudamericani.

Prova di grande spessore da parte dello schiacciatore Kamil Semeniuk (14 punti), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (10). Consueta regia sopra le righe da parte di Simone Giannelli (3), che ha innescato anche l’opposto Jaime Jesus Herrera (5) e i centrali Sebastian Solé (7, 5 muri) e Flavio Gualberto (6, 3 muri), bene il libero Massimo Colaci. All’Itambé Minas non sono bastati il bomber Michael Sanchez (10 punti) e i martelli Vinicios (8) e Vinicius (8).

Foto: FIVB